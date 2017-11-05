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عدن .. مقتل مرافق نائب مدير شرطة عدن أبو مشعل الكازمي جراء تفجير انتحاري استهدف قوة أمنية أثناء اقتحامها مبنى البحث الجنائي عصر اليوم.

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