حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتبفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية المزنية في فترة ما بعد الظهر.
ارخبيل سقطرى
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح السطحية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على الساحل الجنوبي.
– الرياح السطحلية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة بشكل عام تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح.
– الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا