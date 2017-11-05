حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الاثنين 6 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

المرتبفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل و الصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

– احتمال تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية المزنية في فترة ما بعد الظهر.

ارخبيل سقطرى

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح السطحية شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة على الساحل الجنوبي.

– الرياح السطحلية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية، خفيفة إلى معتدلة، تتراوح سرعتها بين (10 – 20) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة إلى قوية، تتراوح سرعتها بين (15 – 25) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة بشكل عام تميل إلى البرودة نسبيا أثناء الليل و الصباح.

– الرياح شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين (6 – 16) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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