انتحاري يفجر نفسه أثناء اقتحام قوة أمنية لمبنى البحث الجنائي بمحافظة عدن

يمنات – خاص

فجر انتحاري نفسه أثناء اقتحام قوة أمنية مشتركة لمبنى البحث الجنائي بمحافظة عدن، جنوب البلاد، عصر الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قالت مصادر صحفية ان الانتحاري فجر نفسه أثناء اقتحام قوة من الحزام الأمني و الأمن الخاص و شرطة عدن، مبنى البحث الجنائي من الجهة الغربية، بهدف تحرير المبنى من عناصر داعش التي تسيطر عليه منذ صباح الأحد.

و أدى التفجير إلى سقوط قتلى و جرحى من قوات الأمن، ما أدى إلى توقف القوة عن الاقتحام.

و وصلت عقب ذلك قوة أمنية من ألوية الدعم و الاسناد التابعة للحزام الأمني بقيادة منير اليمامة، للترتيب لاقتاحام المبنى.

و يتمترس داخل المبنى عناصر من تنظيم داعش بينهم انتحاريين، و يستخدمون سجناء و ضباط و جنود كدروع بشرية.

و افرج المقتحمون على سجناء كانوا يقبعون في سجن البحث الجنائي، و يصل عدد السجناء إلى أكثر من “300” سجين، بعضهم تمكنت قوة من الأمن تحريرهم و نقلهم إلى معسكر النقل المجاور للبحث الجنائي بمديرية خور مكسر.

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