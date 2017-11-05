النائب حاشد يؤكد انه لم يغادر صنعاء منذ عام ويكذب ما تم تناقله بخصوص اشتباكات القبيطة ويدعو أبناء المديرية لتجنيب مناطقهم الصراع

يمنات – خاص

أكد النائب أحمد سيف حاشد أنه لم يغادر العاصمة صنعاء منذ أكثر من عام.

و كذب النائب حاشد ما تناقله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي و مواقع اخبارية بشأن ما شهدته أجزاء من مديرية القبيطة بمحافظة لحج من اشتباكات خلال اليومين الماضين. مجددا تأكيده على موقفه الثابت و الرافض لنقل الصراع إلى المناطق الريفية سواء في مديرية القبيطة أو أي منطقة أخرى على امتداد الوطن. مشيرا إلى أن موقفه هذا اعلنه فيبداية الحرب نهاية مارس/نيسان 2017.

و دعا النائب حاشد أبناء مناطق القبيطة إلى تجنيب مناطق الصراعات المسلحة. مذكرا بالمآلات الكارثية للصراعات المسلحة مستقبلا.

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