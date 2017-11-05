الرئيسة / أخبار عاجلة / عمران .. مقتل وإصابة 4 مواطنين جراء غارات لطيران التحالف السعودي على الخط العام بمنطقة صيفان بمديرية حرف سفيان.
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