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تنظيم ارهابي يتبنى الهجوم على ادارة البحث الجنائي بعدن ويكشف عن اسم الانتحاري وعدد القتلى

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يمنات – صنعاء

تبنى تنظيم ارهابي الهجوم الذي استهدف ادارة البحث الجنائي التابع لشرطة محافظة عدن، جنوب البلاد، الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قال تنظيم داعش الارهابي ان هجوما بسيارة مفخخة  نفذه “أبو عثمان الحضرمي” مستهدفا ادارة البحث الجنائي بـ”عدن” موقعا “30” قتيلا ممن سماهم بـ”المرتدين”.

و أشار التنظيم في بيان مقتضب له، إن الهجوم بالسيارة المفخخة اعقبه انغماس أخرين من عناصر التنظيم في مبنى البحث الجنائي. مشيرا إلى قتل “20”
أخرين، و احراق المبنى و الآليات العسكرية.

و فيما اعلن بيان تنظيم داعش بولاية عدن وأبين مقتل “50” من منتسبي ادارة البحث الجنائي بعدن، الا ان تقارير صحفية لم تشر إلى هذا الرقم، حيث تضاربت بين قتيل و خمسة قتلى من حراسة المبنى، و لم يتوفر أسماء قتلى سوى اسم “علي جرجور الجحافي”.

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