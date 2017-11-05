تفاصيل المواجهات والتفجير الانتحاري الذي استهدفت ادارة البحث الجنائي بعدن

يمنات – صنعاء

سقط قتلى و جرحى في هجوم استهدف ادارة البحث الجنائي بمحافظة عدن، جنوب البلاد، صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و قالت مصادر محلية، ان الهجوم استخدمت فيه أسلحة رشاشة و قذائف “آر بي جي”، و جاء عقب تفجير سيارة مفخخة في بوابة ادارة البحث الجنائي، الملاصقة لادارة شرطة عدن، بمديرية خور مكسر.

و أفادت المصادر، أن مسلحون هاجموا ادارة البحث الجنائي عقب الانفجار مباشرة و تمكنوا من تجاوز البوابة، تحت غطاء ناري كثيف.

و لفتت المصادر إلى أن المسلحون حاولوا الانتشار في باحة المبنى، عقب استهدافه بقذائف “آر بي جي” غير أنهم وجهوا بنيران كثيفة من حراسة المبنى التي تمركزت في مدخل المبنى.

و أكدت المصادر أن تعزيزات أمنية وصلت إلى محيط المبنى، و تبادلت اطلاق النار مع المهاجمين، أكثر من نصف ساعة، قبل أن ينسحب المسلحون.

و أدت الاشتباكات إلى قطع الطرقات المؤدية إلى ادارة شرطة عدن، غير أنها فتحت عند الساعة الحادية عشرة و النصف ظهرا.

و تفيد مصادر طبية ان قتيل من أفراد حراسة البحث الجنائي قتل في الاشتبكات و يدعى “علي الجحافي” و أصيب “3” أخرين اصابة أحدهم خطيرة.

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