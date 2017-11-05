الرئيسة / أخبار وتقارير / “صور” .. طيران التحالف السعودي يدمر منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء

“صور” .. طيران التحالف السعودي يدمر منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء

56 دقيقة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 59 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

دمر طيران التحالف السعودي منصة ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و استهدف طيران التحالف السعودي منصة ميدان السبعين الواقع جوار دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، بصاروخين، ما تسبب في اشتعال النيران، و تمدير المنصة و المدرج.

و تفيد مصادر محلية وقوع اصابات في أوساط مدنيين كانوا على مقربة من المنصة أثناء قصفها.

و يرى مراقبون أن تدمير المنصة جاء ردا على استهداف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية، الرياض، بصاروخ باليستي، اطلق مساء السبت.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com