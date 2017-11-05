“صور” .. طيران التحالف السعودي يدمر منصة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء

يمنات – صنعاء

دمر طيران التحالف السعودي منصة ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، صباح الأحد 5 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و استهدف طيران التحالف السعودي منصة ميدان السبعين الواقع جوار دار الرئاسة، جنوب العاصمة صنعاء، بصاروخين، ما تسبب في اشتعال النيران، و تمدير المنصة و المدرج.

و تفيد مصادر محلية وقوع اصابات في أوساط مدنيين كانوا على مقربة من المنصة أثناء قصفها.

و يرى مراقبون أن تدمير المنصة جاء ردا على استهداف مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية، الرياض، بصاروخ باليستي، اطلق مساء السبت.

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