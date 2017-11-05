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وصول سفينة محملة بالأموال المطبوعة في روسيا الى ميناء عدن

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يمنات – صنعاء

وصلت ظهر السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، سفينة روسية محملة بكميات من الاموال التي طبعت في روسيا.

و قالت مصادر عاملة بميناء عدن لصحيفة “عدن الغد” ، ان السفينة الروسية (نافيا سكاي) وصلت ظهر السبت، محملة بكميات من الاموال التي من المقرر ان تصرف كمرتبات لموظفي الحكومة .

و اشارت المصادر، الى ان عملية التفريغ لهذه الاموال من المقرر ان يتم اليوم الاحد عقب وصول قوة حماية خاصة بنقل الاموال الى البنك المركزي بعدن.

و هذه المرة الثانية التي تصل فيها الاموال عبر البحر الى ميناء عدن عقب منع وصولها عبر الجو الى مطار عدن .

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