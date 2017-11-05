نجاة مسئول أمني موالي لهادي من محاولة اغتيال بلحج

يمنات – صنعاء

نجا نائب مدير أمن الضالع، التابع لهادي، من محاولة اغتيال، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني، في منطقة حبيل الريدة بمحافظة لحج.

وقال مرافق نائب مدير أمن الضالع العقيد بليغ الحميدي، لـ «العربي»، انهم «تعرضوا لكمين نصب لهم وسط سوق حبيل الريدة، الواقع على الطريق الرابط بين عدن والضالع».

وأوضح مرافق الحميدي، بأن «ثلاثة ملثمين أطلقوا وابل من الرصاص باتجاه السيارة التي كانت تقلهم دون وقوع إصابات»، مشيراً إلى أن «وقوع لثام أحد المسلحين أربك المهاجمين الذين فروا إلى الأحياء السكنية القريبة من موقع الهجوم»

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