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العاصمة صنعاء .. طيران التحالف السعودي شن غارة على منطقة النهدين بمديرية السبعين واخرى على منطقة العرضي في باب اليمن.

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