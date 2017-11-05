يمنات

شبيب منصور

ونحن قاب قوسين او ادني من اقفال العام الثالث على هذا العدوان الارعن الغاشم الذي لامبرر له ولامسوغ قانوني او انساني ينطلق منه , مازلت اسئل هل مازال هناك اشخاص يعولون على الشرعية ويؤيدون التحالف ؟؟

فالمنطق وتتابع الاحداث والحقائق التي تتوالى تباعا , كل هذا يجعلني اشك واكاد اصل الي نفي قاطع بانعدام وجود اشخاص اسوياء مازلو يعولون على الشرعية , وبالتالي يقفون مع التحالف ….

لا استطيع بعد قرب طي عام ثالث على عدوان اتضح زيف وكذب كل اهدافه المعلنه الا ان اكفر بتلك الشرعية والعن ذاك التحالف الذي باعماله قد اماط الستار الذي وارى خلفه اهدافه الاستعمارية الاحتلاليه , اهداف تقسيمنا واضعافنا وتجريدنا من كل القدرات التي تمكنا من الدفاع عن انفسنا , وامتلاك السياده على قرراتنا بدون تبعيه …

الحقائق تتضح والاحداث تثبت كم كان اولئك المؤيدين للشرعية البلهاء حمقى , وكم كان اولئك المطبلون للتحالف قصيرين النظر ,عمي البصيره …

اعترافات الندم تتوالي من الشخصيات التي اضاعت بلد من اجل شرعية عرجاء , اثبتت الاحداث انها اعجز عن تدبير امورها فما بالكم بتدبير امور وطن …

مايحدث في وطني امور لايغفل عنها الا جاحد ولايستمر في التطبيل لها والخوض في غمارها الا عباد المصالح الشخصية , عبيد المال , ادعياء السياسة , الخونه ….

بعد كل ماحدث ويحدث لا اعذار تقبل , فلقد حصحص الحق , واتضحت الصورة , وانجلت الغشاوه , فطريق الخيانه والعماله اصبح واضحا يستحيل السير فيه بالخطاء , فلا مغرر بهم بعد اليوم فقد اتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود , وانجلت الصورة , وعلى كل فرد ان يتحمل نتيجة خياراته ..

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