حظك مع الابراج الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني2017.
برج الحمل
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور قد يولد أزمة مالية أو يتحدث عن عملية بيع أو شراء تبدو دقيقة أو مستعصية، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات
عاطفياً: ينتابك والشريك تراجع معنوي مترافقاً مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور
صحياً: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد
برج الثور
مهنياً: القمر المكتمل في برجك يجعلك مقرراً لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعياً جداً في العمل
عاطفياً: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيداً الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها واضح
صحياً: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة
برج الجوزاء
مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن علاج أو دواء جديد يوصف لك أو عين حيرة بين اتجاهين أو شخصين أو عملين
عاطفياً: تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس ومعنويات عالية
صحياً: واظب على المشي ساعة يومياً، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات
برج السرطان
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يشعرك بمناخ من الثقة والود والتقارب مع أحد الزملاء أو الرؤساء أو الأقرباء، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد
عاطفياً: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك
صحياً: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها
برج الأسد
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يحمل حدثاً مهماً وصراعاً في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقاً بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات
عاطفياً: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحياناً لمعرفة إلى أين سيقودك
صحياً: قد يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك
برج العذراء
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتناغم مع جوبيتير ونبتون، ويجعلك مدركاً لوضع تراه بصورة أوضح، وتتخلى عمن كان يزعجك أو يسبب لك المتاعب
عاطفياً: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصياً، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقاً
صحياً: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلاً
برج الميزان
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتحدث عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وقد تحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ
عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه
صحياً: تشعر بتحسن صحي بعدما التزمت تناول الأدوية التي وصفها الطبيب
برج العقرب
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يضعك أمام خيار صعب لكنه ممكن، وتتلقى عرضاً مهماً جداً وتطل على شراكة لا بأس بها أو تناقش عقداً مهماً
عاطفياً: حب الذات والأنانية لن يكونا في مصلحتك، وحاول أن تشارك الحبيب في أفكارك لتسهّل المهمة عليك
صحياً: ممارسة رياضة القفز على الحبل من أفضل الوسائل للحصول على الاسترخاء وإعادة اللياقة للجسم
برج القوس
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يدعوك إلى الوقاية وعيادة الطبيب إذا شعرت بأي وهن، أو إلى مراجعة بعض الاختصاصيين في مجال الدواء
عاطفياً: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيداً فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك
صحياً: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يومياً
برج الجدي
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يسلط الضوء على قضية مهنية، ويجعلك متأرجحاً بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية
عاطفياً: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة
صحياً: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفاً في النظر، استشر طبيب العيون
برج الدلو
مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يحذر من الأحلام والأوهام أو من وعود قد لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج
عاطفياً: حافظ على أسرارك وعلاقاتك، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافاً للآخرين
صحياً: لا تكن عنيداً ومتشبثاً بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟
برج الحوت
مهنياً: يكتمل القمر في برج الثور لكي يحمل إليك خبراً ساراً يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك
عاطفياً: لا تتردّد في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصاً أن العلاقة بينكما جيدة
صحياً: كن صاحب إرادة قوية، واثتب للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة
المصدر: عرب حظ
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