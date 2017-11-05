حظك مع الابراج الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات

“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني2017.

برج الحمل

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور قد يولد أزمة مالية أو يتحدث عن عملية بيع أو شراء تبدو دقيقة أو مستعصية، وربما ينشأ خلاف على بعض الاستثمارات

عاطفياً: ينتابك والشريك تراجع معنوي مترافقاً مع بعض القلق الذي يجبركما على الحسم قبل تفاقم الأمور

صحياً: الآلام العابرة التي تنتابك بين حين وآخر تفرض عليك مراجعة الطبيب اليوم قبل الغد

برج الثور

مهنياً: القمر المكتمل في برجك يجعلك مقرراً لمصيرك ويتحدث عن خطة أو عن حلف جديد أو عن عقد مهم تبحثه، عليك أن تكون واعياً جداً في العمل

عاطفياً: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف جيداً الى أين تقودك هذه العلاقة وخصوصا أن أفقها واضح

صحياً: سارع إلى القيام بما يخفف عن كاهلك من حدة الضغط لتبقى في صحة جيدة

برج الجوزاء

مهنياً: القمر الجديد في برج الثور يتحدث عن علاج أو دواء جديد يوصف لك أو عين حيرة بين اتجاهين أو شخصين أو عملين

عاطفياً: تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس ومعنويات عالية

صحياً: واظب على المشي ساعة يومياً، أقله بعد العودة من العمل لترتاح من التشنجات

برج السرطان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يشعرك بمناخ من الثقة والود والتقارب مع أحد الزملاء أو الرؤساء أو الأقرباء، وتفتح ذراعيك لمشروع جديد

عاطفياً: بسبب كثرة انشغالاتك يقل اهتمامك بالحبيب وتبتعد عنه بعض الشيء، ما يجعله يشعر بأنك تهمشه فيستاء منك وقد يزداد نفوره منك

صحياً: لا تدع كثرة مشاغلك تثنيك عن ممارسة الرياضة، عليك تخصيص وقت يومي لها

برج الأسد

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يحمل حدثاً مهماً وصراعاً في حياتك المهنية والشخصية، وتمزقاً بين اتجاهين، التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات والتحديات

عاطفياً: جميل أن تكون على استعداد دائم لتلبية كل ما يطلبه منك الشريك، لكن عليك التمهل أحياناً لمعرفة إلى أين سيقودك

صحياً: قد يتعرض أكثر من فرد في العائلة لوعكة صحية، لكنهم سرعان ما يشفون منها، فيرتاح بالك

برج العذراء

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتناغم مع جوبيتير ونبتون، ويجعلك مدركاً لوضع تراه بصورة أوضح، وتتخلى عمن كان يزعجك أو يسبب لك المتاعب

عاطفياً: لا تحاول إرضاء الشريك بما لا تقتنع به شخصياً، فذلك قد تكون له انعكاسات سلبية لاحقاً

صحياً: آلام الظهر التي تلازمك منذ مدة سببه الجلوس ساعات طوال، خفف قليلاً

برج الميزان

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يتحدث عن مشروع مادي أو عن استثمار أو نفقات أو عملية شرائية، وقد تحصل على مبلغ من المال لإطلاق مشروع مهمّ

عاطفياً: عليك أن تفكر بعقلك لا بقلبك فقط تجاه الشريك، وتالياً منحه هامشاً أكبر للتعبير عن آرائه

صحياً: تشعر بتحسن صحي بعدما التزمت تناول الأدوية التي وصفها الطبيب

برج العقرب

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يضعك أمام خيار صعب لكنه ممكن، وتتلقى عرضاً مهماً جداً وتطل على شراكة لا بأس بها أو تناقش عقداً مهماً

عاطفياً: حب الذات والأنانية لن يكونا في مصلحتك، وحاول أن تشارك الحبيب في أفكارك لتسهّل المهمة عليك

صحياً: ممارسة رياضة القفز على الحبل من أفضل الوسائل للحصول على الاسترخاء وإعادة اللياقة للجسم

برج القوس

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يدعوك إلى الوقاية وعيادة الطبيب إذا شعرت بأي وهن، أو إلى مراجعة بعض الاختصاصيين في مجال الدواء

عاطفياً: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيداً فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك

صحياً: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يومياً

برج الجدي

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يسلط الضوء على قضية مهنية، ويجعلك متأرجحاً بين اتجاهين وخيارين، لكن الأجواء تكون إيجابية

عاطفياً: أجواء إيجابية لطرح ما تعتقد أنه يسم في تطوير قدراتك العاطفية، فحاول الاستفادة ولا تفوّت الفرصة

صحياً: إذا أحسست بدوخة شبه متواصلة، قد يكون السبب ضعفاً في النظر، استشر طبيب العيون

برج الدلو

مهنياً: القمر المكتمل في برج الثور يحذر من الأحلام والأوهام أو من وعود قد لا يفي بها أصحابها، وقد تشكك في بعض النيات أو تشعر بالضيق والحرج

عاطفياً: حافظ على أسرارك وعلاقاتك، والمعاملة الخاصة التي يميّزك بها الشريك خلافاً للآخرين

صحياً: لا تكن عنيداً ومتشبثاً بآرائك حيال بعض الأمور الصحية، وإلا لماذا تستشير طبيبك أو أصحاب الاختصاص؟

برج الحوت

مهنياً: يكتمل القمر في برج الثور لكي يحمل إليك خبراً ساراً يتعلق بعرض لك أو بطلب يتجاوب معه المرجع المقصود، وربما يتعلق بسفر أو بمشروع خارج بلادك

عاطفياً: لا تتردّد في طرح الأفكار التي تراودك تجاه الشريك، وخصوصاً أن العلاقة بينكما جيدة

صحياً: كن صاحب إرادة قوية، واثتب للجميع أنك قادر على إنقاص وزنك في فترة قصيرة

المصدر: عرب حظ

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