المنتخب الوطني للشباب يتصدر مؤقتا بفوزه على تركمانستان في تصفيات كأس آسيا

يمنات

اكتسح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم شباك منتخب تركمانستان بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما، السبت 4 نوفمبر/تشرين الأول 2017، بافتتاح منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً والمقامة في مدينة الدمام السعودية.

أنهى منتخب شباب اليمن شوط المباراة الأول متقدماً بهدف لاعبه عمر الخضر في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني ضاعف اللاعب فادي محمد عثمان النتيجة في الدقيقة 55، قبل أن يختتم زميله محمد الحذيفي ثلاثية اليمن في الدقيقة 64 من زمن المباراة التي شهدت نهايتها طرد أحد لاعبي منتخب تركمانستان.

بهذه النتيجة وضع منتخب الشباب الوطني أول ثلاث نقاط في رصيده ليتصدر المجموعة مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه مباراة منتخبي السعودية والهند الجارية في هذه الأثناء، فيما ظل رصيد منتخب تركمانستان خالياً من النقاط.

ويلعب المنتخب الوطني للشباب مباراته الثانية بعد غد الاثنين حينما يواجه نظيره الهندي ضمن الجولة الثانية للمجموعة.

ووفقاً للائحة المسابقة، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها العام القادم، أول كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات أحرزت المركز الثاني من بين كافة المجموعات.

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