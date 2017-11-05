مجلس النواب يوجهه رسالة للامم المتحدة ومجلس الامن وبرلمانات العالم يتحدت فيها عن ممارسات التحالف السعودي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة هادي والاهداف الغير معلنه من استمرار الحرب على اليمن

يمنات – خاص

وجه رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ورؤساء البرلمانات العربية والاسلامية والاروبية، تحدث فيها الانتهاكات والتجاوزات لسيادة الجمهورية اليمنية و أرضها وثروتها من قبل السعودية والدول المتحالفة معها تحت غطاء ما أطلقت عليه “عاصفة الحزم” في اليمن.

و قال يحيى الراعي، ان الممارسات التي تقوم بها السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية التي تسيطر عليها حكومة هادي قد أفصحت عن أهداف أخرى غير معلنة وهي لا تقل خطورة عن ما يرتكب من جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية ضد الأبرياء من اليمنيين والتدمير والإفناء لبناه ومقدراته التنموية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها .

و لفت، ان هذه الاهداف تمثلت في انتهاك للسيادة اليمنية واحتلال للأراضي من خلال ممارسة اعمال الاحتلال وليس التحرير للاراضي اليمنية.

و أعتبر، ان ما يقوم به التحالف السعودية بالجنوب هي ممارسات احتلال وإلغاء للقرار اليمني على الارض اليمنية.

و أضاف ان السعودية والامارات تمارسان أعمال الادارة والتسيير لشؤون الحكم في هذه المناطق بدلاً عن السلطات اليمنية التي تحول افرادها الى مستخدمين تحت ادارة سلطات الاحتلال وهذا ما اصبح جلياً في فرضها للقرارات السيادية والامنية والادارية ونهب الثروات والسيطرة على الايرادات وانشائها للسجون والمعتقلات وسجن المواطنين في بعض المدن والمناطق اليمنية مثل عدن وحضرموت وأبين وغيرها .

و أكد ان الهدف الغير المعلن لهذا العدوان هو الاخطر فيتمثل في الاقتطاع والتوغل للاراضي اليمنية وضمها للسيادة السعودية وهذا ما استحدثته في بعض مناطق الشريط الحدودي اليمني مع أرضيها في منطقة الخراخير التي قامت السعودية بضم 42000 كم مربع من الاراضي اليمنية الى اراضيها.

كما اضاف ان التحالف يسعي الان للضغط على الشخصيات الموجودة لديها وبعض القيادات العسكرية التي استدعتها للقيام بإعادة ترسيم الحدود لشرعنه هذا النهب , كما تقوم بمحاولة التوسع داخل أرض يمنية أخرى في حضرموت والمهرة وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين والاعراف الدولية ومخالفة صريحة لاتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية .

و لفت الى ان الإمارات تقوم بالاستيلاء على عدد من المناطق اليمنية الهامة والاستراتيجية وتقيم فيها القواعد العسكرية وتعتبرها جزء من الاراضي الإماراتية تمارس فيها كل حقوق السيادة وألغت السيادة اليمنية عليها ومن أهمها الاحتلال الاماراتي لجزر سقطرة وميون وكذا السيطرة على مناطق استراتيجية في كل من لحج والمخا وانشاء قاعدة عسكرية إمارتية في منطقة المخا وهي المناطق المسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجية والحيوية.

و أكد ان الشعب اليمني لم يعد يعاني من عدوان عسكري لتحالف 17 دولة ومن حصار شامل وجائر ومن الفقر والمجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة والفاقة وهي الأمور التي يعاني منها منذ أكثر من سنتين ونصف على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت المتفرج بل أصبح يعاني من الاحتلال والتوغل داخل أراضه تحت ذريعة التحرير ومن انتهاك السيادة تحت مبرر إعادة الشرعية .

و طالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والبرلمانات العربية والاسلامية والاروبية، بإيقاف العدوان العسكري ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني والضغط لإلغاء الانتهاكات التي تمس سيادة اليمن واستقلال أراضيه.

نص الرسالة

باسم الشعب اليمني المعتدى عليه ظلماً وطغياناً الذي مسؤولية النيابة عنه في إدارة شؤون الحكم بالجمهورية اليمنية بانتخابه لنا أعضاء في مجلس النواب نوجه لكم هذه الرسالة التي نضع أمامكم بموجبها انتهاك خطير وتجاوز سافر لسيادة الجمهورية اليمنية على أرضها وثروتها تقوم به السعودية والدول المتحالفة معها تحت غطاء ما أطلقت عليه (عاصفة الحزم) وبذريعة إعادة الشريعة ولأكثر من سنتين ونصف وهي تقتل أبناء الشعب اليمني وتدمر بناه التحتية كهدف ظهر أولا , غير إن النظام السعودي لا يهدف من عدوانه هذا إعادة الشرعية حسب زعمه فقد اتضح من خلال ما صرح بها أخيراً محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لن تسمح بوجود حزب الله آخر بجوارها كهدف ظهر أخيرا وبهذا يتضح بأن السعودية وحلفاؤها مصرون على قتل وتدمير الشعب اليمني واستمرار حصاره وتجويعه واحتلال أرضية وإخضاعه وظهرت هذه الممارسات من خلال ما تقوم بها كلاً من السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية التي سميت بالمحررة والتي تقع تحت سيطرة قوات التحالف قد أفصحت عن أهداف أخرى غير معلنة لا تقل خطورة عن ما يرتكب من جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية ضد الأبرياء من اليمنيين والتدمير والإفناء لبناه ومقدراته التنموية والاقتصادية والتعليمية والدينية وغيرها .

هذه الاهداف تمثلت في انتهاك للسيادة اليمنية واحتلال للأراضي من خلال ممارسة اعمال الاحتلال وليس التحرير للاراضي اليمنية التي تحت سيطرت قوات التحالف فأصبحت السعودية والامارات تمارسان أعمال الادارة والتسيير لشؤون الحكم في هذه المناطق بدلاً عن السلطات اليمنية التي تحول افرادها الى مستخدمين تحت ادارة سلطات الاحتلال وهذا ما اصبح جلياً في فرضها للقرارات السيادية والامنية والادارية ونهب الثروات والسيطرة على الايرادات وانشائها للسجون والمعتقلات وسجن المواطنين في بعض المدن والمناطق اليمنية مثل عدن وحضرموت وأبين وغيرها وهذه ممارسات احتلال وإلغاء للقرارا اليمني على الارض اليمنية , أما الهدف الغير المعلن لهذا العدوان وهو الاخطر فيتمثل في الاقتطاع والتوغل لارض يمنية وضمها للسيادة السعودية وهذا ما استحدثته في بعض مناطق الشريط الحدودي اليمني مع أرضيها في منطقة الخراخير التي قامت السعودية بضم 42000 كم مربع من الاراضي اليمنية الى اراضيها وتسعي الان للضغط على الشخصيات الموجودة لديها وبعض القيادات العسكرية التي استدعتها للقيام بإعادة ترسيم الحدود لشرعنه هذا النهب , كما تقوم بمحاولة التوسع داخل أرض يمنية أخرى في حضرموت والمهرة وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والقوانين والاعراف الدولية ومخالفة صريحة لاتفاقية ترسيم الحدود اليمنية السعودية .

أما الإمارات فأنها تقوم بالاستيلاء على عدد من المناطق اليمنية الهامة والاستراتيجية وتقيم فيها القواعد العسكرية وتعتبرها جزء من الاراضي الإماراتية تمارس فيها كل حقوق السيادة وألغت السيادة اليمنية عليها ومن أهمها الاحتلال الاماراتي لجزر سقطرة وميون وكذا السيطرة على مناطق استراتيجية في كل من لحج والمخا وانشاء قاعدة عسكرية إمارتية في منطقة المخا وهي المناطق المسيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجية والحيوية.

وبهذا لم يعد أبناء الشعب اليمني يعاني من عدوان عسكري لتحالف 17 دولة ومن حصار شامل وجائر ومن الفقر والمجاعة وانتشار للأمراض والأوبئة والفاقة وهي الأمور التي يعاني منها منذ أكثر من سنتين ونصف على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الصامت المتفرج , بل أصبح يعاني من الاحتلال والتوغل داخل أراضه تحت ذريعة التحرير ومن انتهاك السيادة تحت مبرر إعادة الشرعية .

لهذا فأننا ونيابة عن شعب الجمهورية اليمنية نطرح هذا الأمر عليكم واثقين من إنكم ستقومون فيه بما تمليه عليكم واجباتكم والتزاماتكم تجاه دولة عضو في المجتمع الدولي وشعب هو جزء من النسيج الإنساني العالمي وتتخذون فيه من القرارات والإجراءات ما تخوله لكم تشريعاتكم وأنظمتكم وما تفرضه عليكم قيمكم وأخلاقكم وبما يكفل إيقاف كل الإعمال والانتهاكات سواءً تلك التي يقوم بها تحالف العدوان ككل من جرائم القتل ومجازر الإبادة الجماعية او التي تقوم بها كل من السعودية والإمارات فتعملون على إيقاف العدوان العسكري ورفع الحصار الظالم الجائر عن الشعب اليمني والضغط لإلغاء الانتهاكات التي تمس سيادة اليمن واستقلال أراضيه

ولكم مني أطيب التحايا والتقدير والاحترام

يحيى علي الراعي

رئيس مجلس النواب

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