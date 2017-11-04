“أنصار الله” تعلن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مطار الملك خالد الدولي في الرياض وشبكة “بي بي سي” تؤكد سماع الانفجارات

يمنات – صنعاء

أطلقت وحدات الجيش واللجان الشعبية، مساء السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، صاروخا بالستيا إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال مصدر عسكري لقناة “المسيرة” التابعة لأنصارالله، إن قوات الجيش واللجان أطلقت صاروخا بالستيا طراز “بركان” إلى مطار الملك خالد في الرياض

و أفاد المصدر، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وقالت شبكة “بي بي سي” البريطانية، ان تقارير إعلامية خليجية أكدت حدوث انفجار في مخزن وقود في مطار الملك خالد والصالة الخامسة به، مع تقارير سعودية تقول ان قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا باليستيا فوق منطقة شمال شرق الرياض بعد إطلاقه من اليمن.

ويعتبر مطار الملك خالد الدولي أكبر مطار في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 225 كيلومتر مربع وهو مركز نظام النقل الجوي السعودي ويقع داخل العمق السعودي بمدى يصل الى أكثر من 1000 كيلو متر عن أقرب نقطة في الحدود اليمنية.

وكانت القوة الصاروخية دشنت صاروخ “بركان تو إتش” الباليستي بعيد المدى خلال استهدافها في الــ22 من يوليو الماضي مصافي تكرير النفط في محافظة ينبع غرب السعودية والتي تقع على بعد أكثر من ألف كيلو متر داخل العمق السعودي والذي حقق أصاب هدفه بدقة عالية وألحق أضرار بالغة في المنشئات النفطية في ينبع.

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