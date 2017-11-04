الصحة العالمية تعلن احصائية جديدة لضحايا وباء الكوليرا في اليمن

يمنات

قالت منظمة الصحة العالمية، السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن حالات الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن، تجاوزت 900 ألف حالة، منذ 27 أبريل/ نيسان الماضي.



وأوضحت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على موقع “تويتر”، أنه “تم تسجيل 900 ألف و312 حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا في اليمن، مع رصد 2188 حالة وفاة مرتبطة بالوباء نفسه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وكانت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية اغلقت اغلب مراكزها لمكافحة الكوليرا البالغ عددها 37 مركزا في اليمن وتقول إن الوباء بلغ ذروته فيما يبدو وفي طريقه للانحسار.



وأظهرت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 884368 حالة اشتباه في الإصابة بالكوليرا في البلد الذي تمزقه الحرب في الأشهر الستة الماضية منها 2184 حالة وفاة. وتبلغ نسبة الوفيات إلى حالات الإصابة حاليا 0.25 بالمئة.