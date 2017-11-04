متحدث التحالف السعودي يعلن نتائج التحقيق الداخلي في استهداف سوق شعبي بمحافظة صعدة

يمنات – صنعاء

قال المتحدث الرسمي لقوات التحالف السعودي، العقيد الركن تركي المالكي، إن القيادة المشتركة للتحالف استكملت كافة إجراءات ما بعد العمل للمهام العملياتية المنفذة و المراجعة الشاملة للأهداف العسكرية المختارة و الأهداف العسكرية السانحة لتشمل إجراءات التخطيط و التدقيق و توافقها مع القانون الدولي الإنساني و قواعده العرفية الخاصة بالاستهداف (الضرورة العسكرية، التمييز، التناسب، الإنسانية) وكذلك قواعد الاشتباك.

و أشار إلى أنه تبين أن ما تم تنفيذه بمكان و زمان الادعاء بقصف سوق علاف بمديرية سحار بمحافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، هو هدف عالي القيمة “هدف عسكري مشروع” يتمثل بموقع لتجمع بعض ما سماها بـ”العناصر الانقلابية من ميليشيا الحوثي المسلّحة” و من بينهم خبراء بمجموعة ألوية الصواريخ.

و أوضح إنه تم مراجعة كافة الوثائق و الإجراءات المتعلقة بالتخطيط و التنفيذ العملياتي التي اتضح من خلالها صحة إجراءات التخطيط و التنفيذ و الإجراءات الوقائية و الاعتبارات التكتيكية لتقليل أي اضرار جانبية و الأخذ بالاعتبار للنمط الحياتي و الاجتماعي حول الموقع.

و شدد على التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني وخاصة المتعلقة بحماية المدنيين وتطبيق أعلى معايير الاستهداف.

و يعد تصريح المالكي نفيا لارتكاب التحالف مجزرة، رغم أن الغارة تسببت يف مقتل 26 مدني و اصابة 9 أخرين، جراء استهداف لوكندة في سوق علاف و تضرر محال تجارية ملاصقة لها.

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