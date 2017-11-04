تيار اليسار الاجتماعي يوضح: ما يتم نشره هذه الايام من فيديوهات وكتابات لأشخاص يتم نسبها الى التيار لا تمت له بصلة ولا تعبر عنه.

يمنات – صنعاء

أعتبر تيار اليسار الإجتماعي الثوري اليمني ما يتم نشره هذه الايام من فيديوهات و كتابات لأشخاص يتم نسبها الى التيار لا تمت إلى التيار بصلة و لا تعبر عنه. مؤكدا أن لا علاقة لأولئك الاشخاص بالتيار و انما يتم نسب ذلك إلى التيار بهدف الإساءة و التشويه.

و أشار التيار في بيان له أن مواقف التيار واضحة و محددة من كل القضايا الوطنية وفق مباديء التيار الثابتة التي على أساسها يتبنى التيار أيضا مواقفه و آرائه تجاه كل القوى المحلية و الإقليمية و الدولية.

و أشار إلى أن ما يتم اليوم نشره تحت اسم التيار من قبل اشخاص خدمة لأطراف محددة ضد أطراف اخرى هو جري وراء مصالح ذاتية مستغلة سلطة و قوة هذه الاطراف و وسائل إعلامها هي لا علاقة لها بالتيار على الإطلاق و هي أيضا تأتي ضمن مخطط يستهدف التيار أولا قبل ان يستهدف القوى و الأطراف الاخرى.

و أوضح التيار في بيانه أن ظهور القاضي عبد الوهاب قطران في بعض تلك الفيديوهات كان في فترة اعلان ما سمي بـ”تيار اليسار الحر” و ذلك قبل انسحاب القاضي منه بعد ان تبين له ان هناك من يحاول تطويع ذلك التيار لخدمة طرف محدد خارج مباديء التيار. فكان انسحاب القاضي قطران و تأسيس تيار اليسار الإجتماعي الثوري اليمني ككيان جديد بعيدا عن ذلك التيار المسمى بتيار “اليسار الحر”.

نص البيان

تيار اليسار الإجتماعي الثوري اليمني يود التنويه والتوضيح الى ان ما يتم نشره هذه الايام من فيديوهات وايضا كتابات لأشخاص يتم نسبها الى تيارنا لا تمت الى تيارنا بصلة ولا تعبر عنه ولا علاقة لهؤلاء الاشخاص بالتيار وانما يتم نسبها اليه بهدف الإساءة والتشويه.

حيث ان موقف التيار واضحة ومحددة من كل القضايا الوطنية وفق مباديء التيار الثابتة التي على اساسها يتبنى التيار ايضا مواقفة وآرائه تجاه كل القوى المحلية والإقليمية والدولية.

واما ما يتم اليوم نشره تحت اسم التيار من قبل اشخاص خدمة لأطراف محددة ضد اطراف اخرى جريا وراء مصالح ذاتية مستغلة سلطة وقوة هذه الاطراف ووسائل اعلامها هي لا علاقة لها بتيارنا على الإطلاق وهي ايضا تأتي ضمن مخطط يستهدفنا نحن اولا قبل ان يستهدف القوى والاطراف الاخرى.

كما نود التوضيح بأن ظهور القاضي عبد الوهاب قطران في بعض تلك الفيديوهات كان في فترة اعلان ما سمي بتيار اليسار الحر وذلك قبل انسحاب القاضي منه بعد ان تبين له ان هناك من يحاول تطويع ذلك التيار لخدمة طرف محدد خارج مباديء التيار. فكان انسحاب القاضي قطران وتأسيس تيار اليسار الإجتماعي الثوري اليمني، ككيان جديد بعيدا عن ذلك التيار المسمى بتيار اليسار الحر.

صادر عن:

تيار اليسار الإجتماعي الثوري اليمني

صنعاء

3 نوفمبر 2017

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