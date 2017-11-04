مكافحة الارهاب بلحج تعلن القبض على قياديين في تنظيم داعش

يمنات – صنعاء

أعلنت قوات مكافحة الارهاب بمحافظة لحج، جنوب البلاد، عن القاء القبض على المسئولان الماليان لتنظيم داعش بالمحافظة.

و أفادت بأنه تم القبض على عبد الله أحمد هادي و رشاد حمادي و هما المسئولان الماليان للتنظيم في ولاية لحج. حيث يعد هادي المسئول الأول، فيما حمادي هو المسئول الثاني.

و تفيد مصادر صحفية انه تم القبض على هادي و حمادي و معهما أربعة أخرين في مزرعة دواجن بمنطقة الحمراء و منطقة مجحفة.

و أكد قوات مكافحة الارهاب بلحج أنه تم القبض على المكذورين بعد عملية رصد و متابعة أمتدت لأشهر.

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