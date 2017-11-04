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رضوان العديني

الامارات تدفع بقائد لقوات غير نظامية موالية لها إلى الواجهة في مدينة تعز .. رضوان العديني ولواء العصبة بديل لـ”أبو العباس” وكتائبه

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يمنات – صنعاء – خاص

ظهر إلى الواجهة إلى الواجهة مساء الجمعة 3 نوفمبر/تشرين ثان 2017 قائد ما يسمى بلواء “عصبة الحق”، رضوان العديني.

و جاء ظهور العديني في اشتباكات ليلية شهدها شارع جمال بمدينة تعز و امتدت إلى سائلة القمط، القريبة من حي المستشفى الجهوري، شرقا.

العديني عين مؤخرا قائدا للواء “عصبة الحق” المدعوم من الامارات، و الذي تم تسليحه مؤخرا بأطقم و أسلحة خفيفة و متوسطة من قيادة القوات الاماراتية بعدن.

و العديني هو صديق مقرب من السلفي أبو العباس، الذي ورد اسمه ضمن داعمي الارهاب في اليمن في قائمة للمركز العالمي لمكافحة التطرف الذي تديره الولايات المتحدة و المملكة العربية السعودية.

و دارت الاشتباكات بين عناصر من لواء العديني و مسلحين أخرين قرب مرسة ناصر بشارع 26 سبتمبر الذي يعد من أكبر الشوارع التجارية بمدينة تعز، و تضاربت الروايت حول أسباب الاشتباكات.

و تفيد مصادر أن ااشتباكات سببها تقطع عناصر من تنظيم “داعش” لسيارة العديني و اطلاق النار عليها، فيما تقول مصادر أخرى إن السبب يرجع لاطلاق عناصر مسلحة من تنظيم القاعدة النار على نقطة تابعة للعديني أمام مدرسة ناصر، و تعزو مصادر ثالثة الاشتباكات إلى حالة استعراضية الهدف منها اظهار العديني إلى الواجهة، خاصة و أن لواء “العصبة” الذي تم تشكيله مؤخرا سيكون سندا لقوات النخبة التعزية التي يجري الترتيب لاعلانها كقوة أمنية غير نظامية موالية للامارات، على غرار الحزام الأمني في عدن.

و تفيد معلومات أن لواء العصبة، سيكون بديل لكتائب أبي العباس السلفية، حيث سيضم اليه معظم أفراد الكتائب، بعد ادراج أبي العباس في قائمة داعمي الارهاب، و سيكون هذا اللواء اليد الاماراتية في مدينة تعز و تعزيز لقوات النخبة التي تعتزم انشائها في تعز.

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