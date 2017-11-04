اتفاق على تثبيت سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في صنعاء

يمنات – صنعاء

أفادت مصادر صحفية أن اجتماعا عقد بين البنك المركزي بصنعاء و قيادة جهاز الأمن القومي و جمعية الصرافيين، الجمعة 3 نوفمبر/تشرين ثان 2017، بشأن تثبيت سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

و اسفر الاجتماع عن الاتفاق على تثبيت سعر صرف الدولار بـ”385″ ريال يمني شراء و “386” ريال يمني للبيع، فيما سعر الريال السعودي تم الاتفاق على تثبيته عند “101” ريال يمني للشراء و “101,5” ريال يمني للبيع.

و كان مجلس النواب أمهل حكومة الانقاذ نهاية الأسبوع قبل الماضي “3” أيام لتثبيت سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، غير أن شيئا من ذلك لم يتم.

و تجاوز سعر الدولار 420 ريال يمني خلال الثلاث الأيام الماضية، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع و المواد الغذائية و المشتقات النفطية، حيث بلغت الزيادة قرابة 40 في المائة عن السعر الذي كان سائدا في السوق قبل نحو اسبوعين.

المصدر: المساء برس

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا