حظك مع الابراج السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني2017

يمنات
“يمنات” ينشر توقعات فلكيين لأبراج يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني2017.
برج الحمل
مهنياً: يتيح هذا اليوم فرصاً جديدة في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيداً
عاطفياً: قد تختلف مع الشريك على بعض التفاصيل أو تشتبك معه لسبب أو لآخر، فكوكب فينوس يلتقي بمارس في برج الميزان ويسببان لك بعض الإشكالات
صحياً: تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد
برج الثور
مهنياً: يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك وربما يثير قضية مهنية ويضعها على المحك
عاطفياً: قد تستاء من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اليوم
صحياً: قد تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك تمنى بالفشل
برج الجوزاء
مهنياً: يشير هذا اليوم الى بعض البلبلة في حياتك المهنية، فيكوّن المشهد دقيقاً ويجب عدم الاستهتار به
عاطفياً: راجع ملفاتك مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما
صحياً: احم نفسك جيداً من تشرين الثاني، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية
برج السرطان
مهنياً: النيات المبيتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة
عاطفياً: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة
صحياً: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جداً
برج الأسد
مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك
عاطفياً: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل
صحياً: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة
برج العذراء
مهنياً: يتيح لك هذا اليوم فرصاً استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية
عاطفياً: قد تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعاً إنما إيجاباً
صحياً: بادر فوراً إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي
برج الميزان
مهنياً: تواجه حقيقة ما، وتضطر إلى إلغاء المواعيد للعناية بشخص مقرّب أو لمعالجة أمر طارئ
عاطفياً: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصاً أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة
صحياً: قد تسمع خبراً مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك
برج العقرب
مهنياً: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى هدايا وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني
عاطفياً: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيراً، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك
صحياً: تبحث دائماً عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا قد يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق
برج القوس
مهنياً: قد تطل على يوم أكثر انكماشاً وتقوقعاً يفرض عليك منحى جديداً ويكشف سرّاً ماضياً
عاطفياً: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك
صحياً: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع
برج الجدي
مهنياً: الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك
عاطفياً: لا تكن غافلاً عما يواجهه الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له، فهو يمر بتحديات كبيرة
صحياً: أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي
برج الدلو
مهنياً: الوضع المضطرب يحرّك بعض العداوات ويجعلك مشمئزّاً من بعض التصرّفات
عاطفياً: التعبير عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن تكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيداً
صحياً: التوتر الذي تعيش فيه قد ينعكس سلباً على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه
برج الحوت
مهنياً: تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات
عاطفياً: عليك أن تكون شفافاً جداً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً وتضع النقاط على الحروف وتنجلي الأمور
صحياً: الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك
المصدر: عرب حظ
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