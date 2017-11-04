الهيئة العامة للطيران المدني تجدد مطالبتها بفتح مطار صنعاء وتحييد الطيران المدني

يمنات – صنعاء

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، أن صمت المجتمع الدولي عن موت آلاف المرضى اليمنيين جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي، وصمة عار في جبين الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة، مازن غانم، في تصريح صحفي، إن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي من قبل التحالف السعودي يتسبب في وفاة نحو 37 مريضاً يومياً جراء عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن، فضلاً عن معاناة آلاف العالقين خارج الوطن في ظل صمت دولي مخز “.

وأشار إلى أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لم يحركا ساكناً تجاه إغلاق مطار صنعاء غير القانوني على الرغم من وفاة نحو 37 مريضاً يومياً جراء عدم تمكنهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن.

وجدد المتحدث باسم هيئة الطيران مطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإنسانية والتجارية وتحييد الطيران المدني كونه يخدم كافة أبناء الشعب اليمني وهو حق كفله القانون الدولي.

وأكد أن مطار صنعاء الدولي يعمل وفقاً لشروط ومعايير وإجراءات منظمة الطيران المدني (الايكاو) .