زلزال يضرب السعودية

يمنات – وكالات

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد زلزال وقع صباح الجمعة، على بعد 16 كيلومترا شمالي ‫مدينة النماص، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 9.1 كيلومتر.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الزلزال يمثل هزة أرضية ضعيفة، لافتة إلى أن سبب شعور الناس بها يعود لقربها من سطح الأرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، طارق أبا الخيل، في تصريحات رسمية: “سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية بقوة أربع درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي، حيث وقعت هذه الهزة شمال غرب مدينة النماص وأعقبت هذه الهزة ست هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.1 إلى 1.7 درجة على مقياس ريختر”.

وعلل أبا الخيل سبب حدوث هذه الهزات الأرضية بالصدوع في المنطقة، حيث امتد الشعور بالهزة إلى مدينة النماص والقرى المجاورة (حلباء، وآل جميل، والغرة، والمدانة، وخشرم، وآل قحطان، والفرعة وآل عمر) ، مؤكدا أنه “لا يمكن التنبؤ بحدوث الهزات الأرضية ولا يمكن أيضا معرفة موقعها”.

وطمأن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية المواطنين السعوديين، داعيا الجميع إلى متابعة مواقع الهيئة الرسمية وأخذ المعلومات الصحيحة، بالإضافة إلى الاستفادة من التوضيحات والإجراءات الواجب اتباعها أثناء وبعد وقوع الهزات الأرضية.

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في المنطقة أنها لم تتلق حتى هذه اللحظة أي بلاغات عن أضرار بشرية أو مادية مصاحبة للهزات هذه، فيما أكد الدفاع المدني على تواصله المستمر مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.