اعتراف رسمي بظهور مرض الجمرة الخبيثة في مدينة تعز .. ما هو مرض الجمرة الخبيثة..؟ وكيف ينتقل..؟ وما هي طرق الوقاية منه..؟ وكيف يعالج..؟

يمنات – صنعاء

كشف الدكتور عبد الرحيم السامعي، مدير مكتب الصحة العامة و السكان بمحافظة تعز، التابع لحكومة هادي، عن ظهور مرض الجمرة الخبيثة.

و قال السامعي على حسابه في الفيسبوك: مرض الجمرة الخبيثة بدأ بالظهور في تعز، بعد ان كان من الأمراض التي قد اختفت.

و اشار السامعي يف تصريحات صحفية إلى ان تسجيل حالة واحدة لا يدعو إلى الفزع و الخوف، و لكن إلى التحري و الإستعداد لمواجهة هذا المرض.

ما هو مرض الجمرة الخبيثة

و مرض الجمرة الخبيثة ٲو ٲنثراكس Anthrax، هو مرض حاد تسببه بكتيريا الجمرة الخبيثة.

و يصيب المرض البشر و الحيوانات على السواء، و معظم أشكال المرض قاتلة بدرجة عالية.

توجد لقاحات فعالة ضد مرض الجمرة الخبيثة، و بعض أشكال هذا المرض يستجيب بشكل جيد للعلاج بالمضادات الحيوية.

– يمكن لبكتيريا الجمرة الخبيثة تشكيل بكتيريا كامنة قادرة على البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية للغاية لفترات طويلة من الزمن، و حتى عقود أو قرون. وهذه الجراثيم موجودة في جميع القارات.

عندما يتم استنشاق الجراثيم أو بلعها أو تتلامس مع الجروح الجلدية للمضيف قد تنشط وتتكاثر بسرعة.

تصيب الجمرة الخبيثة عامة الثدييات آكلة الأعشاب البرية والمستأنسة، التي تتناول طعاما أو تستنشق الجراثيم أثناء الرعي.

و يعتقد أن الابتلاع هي الطريقة الأكثر شيوعا لإصابة الحيوانات آكلة العشب بالجمرة الخبيثة.

و قد تصاب الحيوانات آكلة اللحوم التي تعيش في نفس البيئة بالعدوى عن طريق افتراس الحيوانات المصابة.

و يمكن ان تنقل الحيوانات المريضة الجمرة الخبيثة إلى البشر، إما عن طريق الاتصال المباشر (مثل تلامس الدم المصاب بالجلد المفتوح) أو أكل لحم الحيوانات المريضة.

– يوصى بتلقيح الجمرة الخبيثة للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية. ومن المستحسن تحصين الحيوانات ضد الجمرة الخبيثة في المناطق التي وقعت فيها العدوى السابقة.

شهرين من المضادات الحيوية، مثل دوكسي سيكلين أو سيبروفلوكساسين، بعد التعرض يمكن أيضا منع العدوى.

في حالة حدوث العدوى العلاج مع المضادات الحيوية واجبة. نوع وعدد المضادات الحيوية المستخدمة يعتمد على نوع العدوى. ويوصى بأنتيتوكسين لأولئك الذين يعانون من العدوى على نطاق واسع.

و يمكن أن تنتج جراثيم الجمرة الخبيثة في المختبرات وتستخدم كسلاح بيولوجي.

لا تنتشر الجمرة الخبيثة مباشرة من الحيوانات المصابة أو من شخص إلى آخر، بل تنتشر عن طريق الجراثيم. هذه الجراثيم يمكن أن تنقل عن طريق الملابس والأحذية. و يمكن أن تكون جثة الحيوان الذي نفق بسبب الجمرة الخبيثة مصدرا لجراثيم الجمرة الخبيثة.

– أول من تعرف على البكتيريا التي تسبب مرض الجمرة الخبيثة في عام 1875 روبرت كوخ ، وهو طبيب وعالم ألماني، عمله الرائد في أواخر القرن التاسع عشر كان أحد أول الإثباتات الأمراض يمكن أن تسببها الجراثيم، في سلسلة من التجارب الرائدة وكشف عن دورة الحياة، ووسائل انتقال الجمرة الخبيثة.

لم تساعد تجاربه فقط في خلق فهم مرض الجمرة الخبيثة، ولكن أيضا ساعدت في الكشف عن دور الميكروبات في تسبب المرض في وقت كانت لا تزال فيه مناقشات عن نظرية الخلية مقابل نظرية التولد العفوي.

تابع كوخ دراسة آليات الأمراض الأخرى، ومنح عام 1905 جائزة نوبل في الطب لاكتشافه البكتيريا المسببة للمرض السل. ويعتبر كوخ اليوم أحد أهم علماء الأحيا ومؤسس البكتريولوجيا الحديثة.

– اسم ‘الجمرة الخبيثة’ ‘anthrax‘ يأتي من [άνθραξ] ،الكلمة اليونانية لكلمة ‘الفحم’، في إشارة إلى الآفة الجلدية السوداء التي تظهر على جلد ضحايا مرض الجمرة الخبيثة.

– الجمرة الخبيثة هي واحدة من أقدم الأمراض التي سجلت لرعي الحيوانات مثل الابقار والأغنام.

يمكن أن تنجم عدوى البشر عن طريق الاتصال مع جلود الحيوانات المصابة، والفراء، والصوف، والجلود أو التربة الملوثة.

– أصبحت الجمرة الخبيثة الآن نادرة إلى حد ما في البشر، وعلى الرغم من أنها ما زالت تحدث بشكل منتظم في الحيوانات المجترة مثل الأبقار والأغنام والماعز، والإبل، والجاموس البري والظباء، والحيوانات ذات المصران الخلفي مثل الحمار الوحشي ووحيد القرن، وغيرها من الحيوانات البرية مثل الفيلة والأسود في مناطق موبوءة معينة في العالم.

– تنتقل بكتيريا الجمرة الخبيثة عن طريق التربة، لما لها من عمر طويل، فهي لا تزال موجودة على الصعيد العالمي وعلى مواقع دفن الحيوانات من الجمرة الخبيثة لعقود عديدة لأكثر من 70 عاما بعد مواقع الدفن من الجمرة الخبيثة.

– حتى القرن العشرين، قتلت الجمرة الخبيثة مئات الآلاف من الحيوانات والبشر في كل عام في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا، وجنوب فيتنام، وتحديدا في معسكرات الاعتقال خلال الحرب العالمية الأولى، وأمريكا الشمالية.

– طور العالم الفرنسي لويس باستور أول لقاح فعال لمرض الجمرة الخبيثة في عام 1881. وبسبب برامج التطعيم الحيوانية، وتعقيم المواد الخام من النفايات الحيوانية، وبرامج القضاء على الجمرة الخبيثة في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا وروسيا وأوروبا وأجزاء من أفريقيا وآسيا، أصبحت عدوى الجمرة الخبيثة الآن نادرة نسبيا في الحيوانات الأليفة سوى حالات بضع عشرات من الحالات الطبيعية المبلغ عنها في كل عام.

و الجمرة الخبيثة أكثر ندرة في القطط والكلاب ويشيع المرض أكثر في البلدان النامية دون انتشار الطب البيطري أو برامج صحة الإنسان العامة.

– هناك 89 سلالة معروفة من الجمرة الخبيثة. السلالة القاتلة أميس Ames، هي التي استخدمت في هجمات الجمرة الخبيثة عام 2001 في الولايات المتحدة.

وقد بين روبرت كوخ أنها تسبب المرض في1877

– التعرض المهني للحيوانات المصابة أو منتجاتها (مثل الجلد واللحم والصوف) هو الطريق المعتاد لتعرض البشر. العمال الذين يتعرضون إلى الحيوانات النافقة والمنتجات الحيوانية هم في أعلى درجة من المخاطر، وخصوصا في البلدان التي تنتشر فيها الجمرة الخبيثة. في نوفمبر 2008، أصبح آخر شخص يموت من مرض الجمرة الخبيثة هو صانع طبول في المملكة المتحدة الذي عمل مع جلود الحيوانات غير المعالجة.

طريقة العدوى

– يمكن أن تدخل الجمرة الخبيثة إلى جسم الإنسان عن طريق المرئ (الابتلاع)، الرئتين (الاستنشاق)، أو الجلد(اللمس)، وتسبب أعراض سريرية مختلفة تعتمد على مكان دخولها. ويوضع الإنسان المصاب عموما تحت الحجر الصحي. ومع ذلك، لا ينتشر مرض الجمرة الخبيثة عادة من إنسان مصاب إلى إنسان غير مصاب.

و لكن إذا كان المرض مميت يصبح جسم الشخص وكتلته من بكتيريا الجمرة الخبيثة مصدرا محتملا للعدوى للآخرين، ويجب اتخاذ احتياطات خاصة لمنع حدوث المزيد من الاصابات. الجمرة الخبيثة المستنشقة، إذا تركت دون علاج حتى تحدث الأعراض الواضحة، قد تكون قاتلة.

الجمرة الخبيثة الرئوية

– عدوى الجهاز التنفسي لدى البشر في البداية تبدا مع البرد أو باعراض تشبه اعراض الانفلونزا لعدة أيام، تليها انهيار شديد (وغالبا ما يكون مميتا) في الجهاز التنفسي.

الجمرة الخبيثة في الجهاز الهضمي

– عدوى الجهاز الهضمي في البشر هي في أغلب الأحيان بسبب تناول لحوم مصابة بالجمرة الخبيثة، وتتصف العدوى بصعوبات خطيرة في الجهاز الهضمي، مثلوتقيؤ الدم، والإسهال الحاد، والاتهاب الحاد في الأمعاء، وفقدان الشهية. وتم العثور علي بعض الجروح في الامعاء والفم والحلق. بعد غزو البكتيريا لنظام الامعاء، ينتشر عبر مجرى الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يكثر السموم. يمكن أن تعالج التهابات الجهاز الهضمي ولكن عادة ما تكون النتيجة معدلات الوفيات من 25 ٪ إلى 60 ٪، على حسب سرعة البدء في العلاج.

الجمرة الخبيثة الجلدية

– تظهر الجمرة الخبيثة الجلدية في البشر مثل الحروق الجلدية، التي تشكل في نهاية المطاف قرحة لها مركز أسود (ندبة).

– تظهر الندبة سوداء في كثير من الأحيان كقرحة كبيرة، غير مؤلمة نخرية (تبدا كبثور جلدية مهيجة ولها حكة أو نقطة داكنة، تشبه إلى حد ما الخبز العفن) في موقع الإصابة.

– تتشكل الالتهابات الجلدية عموما داخل موقع البثور بين يومين إلى 5 أيام بعد التعرض. نادرا ما تكون قاتلة الجمرة الخبيثة الجلدية إذا عولجت، ولكن من دون علاج حوالي 20 ٪ من حالات العدوى الجلدية تؤدي إلى تسمم الدم والوفاة.

العلاج والوقاية

– لا يمكن أن تنتشر الجمرة الخبيثة مباشرة من شخص لآخر، ولكن قد تتلوث ملابس وجسم المريض بجراثيم الجمرة الخبيثة. ويمكن إزالة التلوث بواسطة الغسيل الشامل بالماء والصابون المضاد للجراثيم. وينبغي أن تعالج مياه الصرف الصحي، بمادة مبيضة أو مادة اخرى مضادة للميكروبات.

– إذا كان الشخص مشتبها بموته من الجمرة الخبيثة، ينبغي اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب التلامس الجلدي مع الجسم الذي يحتمل أن يكون ملوث وبالسوائل الخارجة من فتحات الجسم الطبيعية. وينبغي أن يوضع الجسم في حجر صحى صارم. وينبغي أن تؤخذ عينة من الدم في حاوية مغلقة وتحليلها في مختبرات معتمدة للتحقق مما إذا كان مرض الجمرة الخبيثة .

– تلقى العاملين في المرافق تعليمات حول الجمرة الخبيثة امر مهم للغاية، وإجراءات الاستجابة ايضاً.

لقاحات الجمرة الخبيثة

– لقاح الجمرة الخبيثة المرخص لها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (الهيئة)، وينتج من غير سلالة واحدة غير قاتلة من جراثيم الجمرة الخبيثة، يتم تصنيعها من قبل شركة BioPort، التابعة لBioSolutions. الاسم التجاري هو. BioThrax.

التطعيم

– في مايو 1881 قام لويس باستور بإجراء تجربة عامة لشرح مفهومه للتلقيح. أعد مجموعتين من 25 نعجة وعنزة وبعض الأبقار. حقنت الحيوانات من مجموعة واحدة بلقاح مضاد للجمرة الخبيثة أعدت باستور مرتين، في الفترة الفاصلة من 15 يوما ؛ تركت المجموعة مراقبة غير ملقحة. بعد ثلاثين يوما من الحقن الأولى حقن كلا الفريقين ببكتريا حبة للجمرة الخبيثة. ماتت كل الحيوانات في المجموعة الغير ملقحة، في حين عاشت جميع الحيوانات في المجموعة التي تم تلقيحها.

– بعد اتقان طريقة التطعيم طبق باستور المفهوم على لداء الكلب. ذهب في لتطوير لقاحات ضد الجدري والكوليرا، والجمرة والخنازير.

– أصبح القاح البشري للجمرة الخبيثة متاح في عام 1954. كانت هذه الخلية لقاحات مجانية بدلا من الخلية الحية باستور على غرار اللقاحات المستخدمة للأغراض البيطرية. أصبحت خلية تحسين اللقاح الحرة أصبحت متاحة في عام 1970.

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