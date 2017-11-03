البنك الدولي يعتمد منحة جديدة في اليمن ستستفيد منها “19” مدينة

يمنات – صنعاء

وافق البنك الدولي على مشروع جديد يهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية في بعض المدن اليمنية الأكثر تضررا من الصراع الذي تشهده البلاد منذ نهاية مارس/آذار 2015.

و خصص البنك 150 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروع جديد يهدف من خلاله إلى التصدي لمشكلات كانتشار المخلفات و القمامة في الشوارع و عدم معالجة مياه المجاري.

و المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقرا.

و سيعالج المشروع الاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق من أجل تحسين القدرة على التنقل، وتوفير إمدادات الكهرباء الضرورية للخدمات الاساسية.

و سينفذ المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن في 19 مدينة من مختلف أنحاء البلاد.

و تشمل تلك المدن كل من: عدن و الضالع و الحديدة و المكلا و عمران و باجل و بيحان و بيت الفقيه و ذمار و إب و لحج و ريدة و صعدة و صنعاء و سيئون و شهارة و تعز و يريم و زنجبار.

كما يهدف المشروع إلى مساندة 1.4 مليون يمني، نصفهم تقريبا من النساء، من خلال قيام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بالعمل مع ثلاثة مؤسسات يمنية موجودة منذ وقت بعيد و استمرت في العمل رغم الصراع، و هي مشروع الأشغال العامة و صندوق صيانة الطرق و وحدة إدارة مشاريع المياه في المناطق الحضرية.

و ستساعد هذه الشراكة في الحفاظ على قدرات تقديم الخدمات المحلية وتعزيزها.

و سيزود المشروع 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعيد تأهيلها، عوضا عن إعادة تأهيل 400 كيلومتر من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 60 ألف ميجاوات ساعة توليد للطاقة، وإيجاد 1.5 مليون يوم عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة.

و سيتم على مستوى المجتمعات المحلية اتخاذ القرارات بشأن الاحتياجات الأشدّ إلحاحا التي سيتناولها المشروع.

و سيدعم المشروع أيضا شركات الأعمال المحلية وسيتيح فرصا اقتصادية، لأن معظم أنشطة المشروع سيتم تنفيذها من خلال المقاولين والموردين المحليين.

و بهذا التمويل الجديد، يبلغ إجمالي المنح الطارئة التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية إلى اليمن منذ يوليو 2016 ما مجموعه 1.133 مليار دولار.

و يجري إعداد هذه المشاريع بالشراكة مع مؤسسات يمنية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

المصدر: وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا