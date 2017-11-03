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قيادة القوات الاماراتية توضح موقفها من منع القائم بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة

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يمنات – صنعاء

نفت قيادة القوات الاماراتية بعدن أن تكون قد أصدرت أوامر بتجميد النشاط العملي في مبنى ديوان السلطة المحلية بمحافظة عدن.

و أكدت في بيان لها، الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثان 2017، نفيها و بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن اصدرت أوامر  للرئاسة (الشرعية) ممثلة بالرئيس “عبد ربه منصور هادي”، بتجميد النشاط العملي في مبنى ديوان السلطة المحلية في عدن.

و أشارت أنها لا تعلم بما تم تداوله و ليست معنية حول تلك الاشكاليات و القضايا الإدارية و المالية كونها شأن داخلي يخص (الشرعية) نفسها. مؤكدة أن لديها مهام متعددة و أمور هي أهم من ذلك أكان في التصدي و محاربة من تسميهم “الانقلابيين” أو في محاربة الإرهاب.

و كان بيان صادر عن قيادة السلطة المحلية و التنفيذية بمحافظة عدن، دان منع وكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي، من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله، من قبل قوة أمنية تسيطر على المبنى.

و طالبت بوقف العبث الذي تمارسه القوات التي تسيطر على مبنى المحافظة. مؤكدة أن هذه القوات سبق لها وان منعت المحافظ المفلحي من دخول المبنى.

و اعتبرت أن المنع عطل جهود السلطة المحلية لإخراج عدن من ازمتها الحالية التي تعاني منها و بينها ازمة المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها.

و دعت أبناء عدن الى الوقوف الى جانب المحافظ المفلحي وقيادة السلطة المحلية بالمدينة.

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