فتح مظاريف مشروع تصنيع 500 برميل لصندوق النظافة والتحسين بذمار

يمنات – صنعاء

فتحت بمكتب صندوق النظافة و التحسين بمحافظة ذمار مظاريف مشروع تصنيع 500 برميل للمخلفات بتمويل من منظمة اليونسيف.

و فتحت المضاريف بحضور ممثل منظمة اليونسيف المهندس سعدي السعدي.

و أوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بذمار حيدر سودان، أن المشروع سيسهم في تغطية إحتياجات معظم شوارع و أحياء مدينة ذمار من براميل المخلفات.

و أكد أن لجنة المناقصات والتحليل في الصندوق ستدرس كافة المظاريف المقدمة للمناقصة من أربع ورش متنافسه بشفافية وموضوعية حسب الشروط الفنية المطلوبة.

و أكد على ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة في تصنيع البراميل الجديدة.

و قال نائب مدير صندوق النظافة ماجد التينه إلى أن أغلب الأحياء الجديدة وخاصة في أطراف المدينة ذات الكثافة السكانية الكبيرة تفتقر لمشاريع الإصحاح البيئي وفي المقدمة براميل جمع المخلفات.

و لفت إلى أن الصندوق يسعى لتغطية إحتياجات الأحياء من براميل المخلفات وخاصة في ظل إنتشار الأوبئة والأمراض ومنها “الكوليرا”.

و أوضح مدير الشؤون المالية في صندوق النظافة إبراهيم المروني أن الصندوق أجرى مسح ميداني لمناطق مدينة ذمار لتحديد إحتياجات الحارات والأحياء السكنية.

و أشار إلى أنه سيتم توزيع البراميل الجديدة حسب الأولوية وفقا لنتائج المسح.

حضر فتح المظاريف، أعضاء لجنة المناقصة والتحليل في الصندوق واصحاب الورش المتقدمين للمناقصة وعدد من مدراء الإدارات في الصندوق.

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