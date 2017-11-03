حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

– أجواء معتدلة الحرارة صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– حارة نسبيا في النهار و معتدلة الحرارة ليلا.

– الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية. جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية و مدخل باب المندب.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل قليلا إلى البرودة أثناء الصباح الباكر.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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