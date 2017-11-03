حالة الطقس المتوقعة حتى عصر السبت 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة وباردة أثناء الليل والصباح الباكر.
– أجواء معتدلة الحرارة صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– حارة نسبيا في النهار و معتدلة الحرارة ليلا.
– الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية و الشرقية. جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية و مدخل باب المندب.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و تميل قليلا إلى البرودة أثناء الصباح الباكر.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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