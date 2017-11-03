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رواية أخرى لمقتل قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين

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يمنات – صنعاء

تداولت مصادر صحفية رواية جديدة لمقتل القيادي في تنظيما القاعدة بمحافظة أبين، جنوب البلاد، أحمد مصفر.

و حسب المصادر قتل مصفر بانفجار عبوة ناسفة، في منطقة فريض، شرق مديرية مودية، بمحافظة أبين.

و ينتمي مصفر إلى قرية كوكب بمديرية مودية، و قتل جراء انفجار العبوة الناسفة، حينما كان يحاول زرعها في الطريق العام بقرية فريض.

و الطريق المذكورة التي كان مصفر يحاول زرع العبوة فيها تمر عبرها آليات و عربات قوات الحزام الأمني، الموالية للامارات.

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المصدر: المصدر أونلاين

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