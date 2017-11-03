بعد زواج طليقها أحمد سعد.. ريم البارودي تحضن شابا

يمنات – متابعات

بعد زواج طليقها المطرب أحمد سعد، يستمر الجدال حول ارتباط النجمة المصرية ريم البارودي، وبأنها تعيش قصة حب جديدة مع شاب وسيم، وذلك في ظل عدم نفيها أو تأكيدها لحقيقة ارتباطها.

وزاد الجدل مؤخراً، بعد تداول البعض على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لريم وهي تغمر الشاب، وكان واضحاً علاقتهما القوية، ما دفع بالبعض الى تهنئتها بارتباطها، معبرين عن فرحتهم الشديدة لسعادتها التي بدت على وجهها.

ولكن الحقيقة أن الشاب الذي يظهر معها في الصورة هو عمرو، نجل الفنان طلعت زكريا، والذي تربطها به صداقة قوية. وقد التقطت الصورة معه خلال كواليس فيلمها الجديد “حليمو أسطورة الشواطئ” مع والده.

يذكر أن البارودي لم تردّ على ما تردد أخيراً عن ارتباطهما بثري عربي.