بالفيديو…فتاة سعودية تتسبب في حادث تصادم بين 3 سيارات

يمنات

أثارت فتاة سعودية جدلا بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسجل تسببها في حادث تصادم بين ثلاث سيارات في مدينة جدة.

وقالت صحيفة “عاجل” السعودية إن الفتاة كانت تقود سيارتها فاصطدمت بالسيارة التي أمامها، واصطدمت بأخرى من خلفها، ويظهر في الفيديو موقع الحادث وتجمع عدد من الأشخاص حول السيارات المتضررة.

يذكر أن السلطات السعودية تستعد لتنفيذ الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، إذ تشدد وزارة الداخلية في وقت على أن قيادة المركبات لا تزال محظورة على السيدات إلى حين الإعلان عن بدء القرار بشكل رسمي.