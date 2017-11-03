صحيفة سعودية تكشف عن مبادرة بريطانية للحل في اليمن

يمنات – صنعاء

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن مبادرة جديدة للحل في اليمن، تعتزم بريطانيا طرحها لأحياء العملية السياسية في اليمن.

و نقلت الصحيفة، عن مصدر يمني وصفته بـ”الرفيع” أن حكومة هادي تتحفظ على مبادرة تعتزم بريطانيا طرحها لإحياء العملية السياسية في اليمن، و العودة للمفاوضات و وضع حلول للوضع الإنساني المتردي.

و بحسب الصحيفة، فإن المبادرة التي تعدها بريطانيا ترتكز أفكارها على محورين رئيسين، أحدهما إنساني و الأخر سياسي، متجاهلة الجوانب العسكرية التي تشكل أولوية لحل الازمة اليمنية.

و لفتت إلى أن المبادرة تتضمن كثير مما ورد في مبادرة وزير خارجية الولايات المتحدة السابق، جون كيري.

و نوهت الصحيفة إلى أن حكومة هادي تتحفظ على هذه المبادرة. مشيرة إلى أن هناك دولا من الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تؤيد موقف حكومة هادي من المبادرة البريطانية.

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