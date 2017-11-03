السلطة المحلية بعدن تدين منع سالمين من دخول مبنى المحافظة

يمنات – صنعاء

استنكرت قيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن، منع القوات الامنية التي تسيطر على مبنى المحافظة وكيل محافظة احمد سالم ربيع علي (سالمين) من دخول المبنى لمباشرة مهام عمله .

وقالت قيادة السلطة المحلية بعدن، في بيان ، انه حان الوقت ان يتم وقف العبث الذي تمارسه القوات التي تسيطر على مبنى المحافظة .

واكدت قيادة السلطة المحلية بعدن، ان هذه القوات سبق لها وان منعت المحافظ عبد العزيز المفلحي من دخول مبنى المحافظة .

واضافت ان هذا المنع عطل جهود السلطة المحلية لإخراج عدن من ازمتها الحالية التي تعاني منها وبينها ازمة المشتقات النفطية والكهرباء وغيرها .

ودعت قيادة السلطة المحلية بعدن كافة ابناء عدن الى الوقوف الى جانب المحافظ المفلحي وقيادة السلطة المحلية بالمدينة مطالبة بوقف هذه الممارسات.

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