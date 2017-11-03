الإعماء الفكري .. وقيادة الشعوب

يمنات

أحمد شائع

من المعروف أن الأمم لا ترقى إلا بالعلم والعلماء، وهي الوسيلة الوحيدة الظامنة للنهضة والرفاهية للمجتمعات.

وفي المقابل يصير حال الأمم المحاربه للعلم والعلماء في الدرك الأسفل بين الأمم، ومستجديه لكل مناحي الحياة والمعيشة من سواها من الأمم وتصبح عالة وتابعة قسرية لكل ما يُملى عليها في سبيل توفير الإحتياجات اللآزمة للمعيشة.

ونحن في الوطن العربي بالذات -ولا اشمل الكل بهذا إنما هو الصبغة السائدة- نعاني من تسلط الجهل المصبوغ بالفكر الديني والإستبداد الطبقي والتفرد في الحكم مما أوردنا المهالك وقادنا إلى الحروب والإقتتال والنزاع لإرضاء الحكام بمباركة المزينين والمفتين لهم بكل مايرضيهم وما فيه دوام النعم على فئة المدعين للعلم الإلاهي.

وينبري لنا في كل حين أصوات ناعقة ومكفره ومهددة بالويل والثبور وعظائم الأمور في أي خروج عن المألوف أو ما عهدوا عليه آبائهم وأرباب نعمهم والمدلسين بإسم الله ورسوله، مما أورد الجميع مهالك عظيمة وأثار البغضاء والعدواة لدى الكثير من الأمم الأخري بسبب هذا الفكر العدائي والإقصائي والتفردي بالحكم أو الدين.

ولأن الإنقياد هو الطابع المطلوب من هؤلاء، فإن أي صوت أو موقف يصدر بالرفض أو إعادة النظر بالموروث وما يتم الإنسياق له من فتاوى أو رؤى يجد فيها المجتمع العداء أو الإعماء والتجهيل يقابله سيل أحمق وأفواج من المتبعين المغيبين لعقولهم والحامدين الشاكرين العاملين بما تم غرسه في عقولهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث أو المقارنه والتحقق من صحة ماتم تلقينهم إياه.

لذا فإن المعاناة تزداد وحال الأمة في تدهور مستمر وقتل مبرر بفتاوى فقه الجرائم والعداء للإنسان والبشرية وتفجر الوضع العالمي بحملات عدائية نال من أثرها الضار أخوتنا في الإنسانية والإسلام بالدول الأخري التي ترحب بالتعايش بين الأمم ويسري فيها قانون الدولة والإنسانية التي بعث الله بها أنبيائه فأخذوها وطبقوها في عوالمهم فكان لهم الإستقرار ونحن أخذنا من مناهج التكفير وفتاوى القتل منهجاً فكان الدمار لنا ومآلنا غثاء كغثاء السيل.

إلى هنا نقول.. إلى متى نظل لابسين رداء التعمية والإستغباء والتجهيل ؟!!

وهل آن الأوان للأمه أن تعود للمنهاج الحق ورسالة رب العالمين في التعايش والتحاور والحياة الكريمة بلا عقد الإستعلاء والتكفير.

اللهم أنر العقول وردها لرشادها وإذهب عنا كل خبث وشر مبطن وفساد مدمر.

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