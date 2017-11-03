عدن .. اشتباكات بين قوة من الحزام الامني من ابناء البريقة وآخرين من خارج المديرية

يمنات – صنعاء

اندلعت اشتباكات، مساء الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بين قوة من الحزام الامني من ابناء بمديرية البريقة واخرين، بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

و قالت المصادر، ان قوة امنية من الحزام الأمني، قدمت من خارج المديرية وطالبت افراد الحزام بمديرية بالبريقة المرابطين بالنقطة القريبة من الجسر واخرى قريبة من ميناء الزيت بتسليم النقاط لكي يتولى مهام ادارتها اخرين من خارج المديرية.

و اشارت المصادر، الى ان افراد الحزام الامني، من ابناء البريقة رفضوا ذلك وطالبوا بالايضاح عن اسباب ذلك الامر الذي تسبب لاحقا باندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وحسب المصادر، ان الاشتباكات اسفرت عن سقوط جرحى من قوات الحزام الامني.

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