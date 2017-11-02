حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 3 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء
المرتفعات والهضاب الداخلية
– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل والصباح الباكر.
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.
– احتمال تشكل السحب الممطرة على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية.
المناطق الساحلية
– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.
– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي و الشرقي، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.
المناطق الصحراوية
– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الصباح الباكر.
ارخبيل سقطرى
– أجواء غائمة جزئيا.
– احتمال هطول أمطار خفيفة.
– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.
المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي
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