حالة الطقس المتوقعة حتى عصر الجمعة 3 نوفمبر/تشرين ثان2017

يمنات – صنعاء

المرتفعات والهضاب الداخلية

– أجواء صحوة و باردة أثناء الليل والصباح الباكر.

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا أثناء النهار.

– احتمال تشكل السحب الممطرة على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية.

المناطق الساحلية

– أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا.

– الرياح جنوبية شرقية على الساحل الجنوبي و الشرقي، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة. جنوبية شرقية على الساحل الغربي و باب المندب، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (8 – 18) عقدة.

المناطق الصحراوية

– أجواء صحوة و تميل إلى البرودة أثناء الصباح الباكر.

ارخبيل سقطرى

– أجواء غائمة جزئيا.

– احتمال هطول أمطار خفيفة.

– الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة، تتراوح سرعتها بين (5 – 15) عقدة.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوي

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