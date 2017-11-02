قيادي في تنظيم القاعدة بأبين يسلم نفسه و “يمنات” ينشر تفاصيل حصرية حول دخول الحزام الأمني إلى المحفد ولقاءات ضمت قيادات الطرفين

يمنات – صنعاء – خاص

سلم قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، جنوب البلاد نفسه لقوات غير نظامية موالية للامارات.

و قالت مصادر محلية، إن محمد عوض محفار سلم نفسه لقائد قوات التدخل السريع، عبد اللطيف السيد، الذي سلمه لقيادة قوات التحالف السعودي بعدن.

و يعد محفار من القيادات البارزة لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين.

و تفيد معلومات أنه بعد تعين قيادة القوات الاماراتية، قيادة لقوات الحزام الامني بمديرية المحفد، اتفقوا مع قيادات في تنظيم القاعدة على خروج الأجانب من عناصر التنظيم و بقاء أبناء المديرية، على أن يلزموا منازلهم.

و بحسب المعلومات، تمركزت قوات الحزام الأمني في منطقتي الحبج و المعجلة، فيما ظل عناصر القاعدة متواجدين في وادي حمارا.

و تفيد المعلومات أن أن طقم يقوده أحد حراسات عبد اللطيف السيد، تحرك مساء الأحد الماضي 29 أكتوبر/تشرين أول 2017، من وادي “مريع” بالمحفد إلى وادي حمارا، و التقى مسئول تموين تنظيم القاعدة، فضل نجل أمير تنظيم القاعدة في المحفد محمد عوض محفار، و لم يعرف ما دار في اللقاء.

و تفيد معلومات أخرى، أن لقاء أخر بعد يومين جمع عبد اللطيف السيد مع قيادات في تنظيم القاعدة، أبرزهم، محمد عبد القادر و محمد عوض محفار و محمد ناصر لكرع و علي شناتر المقرومي، و تم اللقاء في منطقة واقعة بين وادي حمارا و مريع.

و تقول مصادر محلية مطلعة أن اتفاق تم بين قيادة الحزام الأمني و قيادات القاعدة بالمحفد، تم بموجبه التزام قيادات القاعدة بالتهدئة حتى انتشار قوات الحزام الأمني في المديرية، بمقابل التزام الحزام الأمني عدم مداهمة منازل قيادات القاعدة و أوكارهم.

و أفادت المصادر أن ذلك الاتفاق تم بعد مهاجمة عناصر الحزام الأمني معسكر اسامة بن لادن بالمحفد، ردا على استهداف عناصر القاعدة حملة الحزام الأمني على مشارف المحفد بسيارة مفخخة.

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