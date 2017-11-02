الأمم المتحدة تعلق على مجزرة التحالف السعودي في سوق شعبي بصعدة

يمنات – صنعاء

ابدت الأمم المتحدة قلقها إزاء مقتل مدنيين في غارة للتحالف السعودي، استهدفت لوكندة بسوق علاف بمحافظة صعدة، أقصى شمال البلاد، راح ضحيتها أكثر من “25” قتيلا من المدنيين.

و قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك: نحن على دراية بالتقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيين في غارة للتحالف، و نشعر بالقلق إزاء تلك التقارير.

و أبدى دوغريك أسفه الشديد لما حصل حصل. مشيرا إلى أنهم ما يزالون يشهدون مقتل الأطفال و النساء و الرجال في اليمن.

و قال دوغريك إن الأمين العام للأمم المتحدة كان واضحاً بشأن ضرورة حماية الأطفال في الصراعات المسلحة.

و قال: ندعو دائماً إلى ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وحماية الأطفال، وما نريد أن نراه في اليمن هو وقف معاناة الشعب اليمني.

و الثلاثاء، ادعى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي، أن قوات التحالف السعودي اتخذت تدابير جوهرية لحماية الأطفال خلال العمليات المعقدة التي تنفذها في اليمن.

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