مسلحو “الزُبيدي” يمنعون القائم بأعمال محافظ عدن من دخول مبنى المحافظة

يمنات – صنعاء

منعت حراسة مبنى محافظة عدن، القائم بأعمال المحافظ من دخول المبنى، صباح الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و يسيطر على مبنى محافظة عدن، مسلحون موالون لمحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي.

و رفض مسلحو الزُبيدي، و هو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، السماح للمحافظ عبد العزيز المفلحي، الذي عين بدلا عن “الزبيدي” من الدوام في المبنى، و الذي ظل يدير المحافظة من قصر المعاشيق الرئاسي، حتى مغادرته عدن قبل أكثر من شهرين.

و كان أحمد سالمين، المكلف من رئيس حكومة هادي، للقيام بأعمال محافظ عدن أثناء غيابه، قد داوم الأربعاء في مبنى المحافظة، بعد يوم من تكليفه، غير أنه منع صباح الخميس من الدخول.

و قبلها كان أحمد سالمين، الذي يشغل وكيل أول لمحافظة عدن، يداوم بشكل يومي في مبنى المحافظة.

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