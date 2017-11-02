حصري – نتائج النزول الميداني لفرق رقابية متخصصة لمراجعة الايرادات العامة لبعض الجهات الحكومية

يمنات – خاص

جاء في تقرير للجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة، خاص بأعمال اللجان المشكلة من الجهاز و وزارة المالية بالنزول الميداني الى وحدات الخدمة العامة لفحص و مراجعة الموارد العامة في تلك الوحدات، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2016م، ما يلي:

(1)

– اظهرت علمية الجرد للنقدية الموجودة في خزائن الجهات كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، وجود نقدية في تلك الجهات بأكثر من مليار ريال (1.296.216.150) ريال، ورد منها إلى البنك المركزي أكثر من “800” مليون ريال (869.034.544) ريال.

(2)

– بلغ اجمالي المنصرف مباشرة من الايرادات المحصلة في الجهات محل النزول الميداني للفترة من اغسطس – ديسمبر2016، بحسب ما امكن الوقوف عليه أكثر من “4” مليار و “800” مليون ريال (4.801.777.781) ريال.

(3)

– بلغ اجمالي العجز المدور على أمناء الصناديق في الجهات محل النزول الميداني أكثر من مليار ريال (1.265.921.531) ريال، و أكثر من 308 ألف دولار (308.056) دولار امريكي، ورد منها وفقا لمتابعة اللجان أثناء عملها أكثر من 45 مليون ريال (45.231.787) ريال.

(4)

– تم اثناء عمل اللجان في الجهات محل النزول الميداني توريد الايرادات المحصلة بأكثر من “4” مليار ريال (4.388.236.058) ريال إلى البنك المركزي اليمني منها أكثر من “2” مليار و “700” مليون ريال (2.734.774.661) ريال نقدا و أكثر من مليار و “600” مليون ريال (1.653.461.397) ريال شيكات أثناء تواجد اللجنة و خلال عملية الفحص و المتابعة، اضافة لتوريد أكثر من مليار ريال (1.200.000.000) ريال بعد انتهاء اعمال اللجان عن طريق الخصم المباشر من الحسابات البنكية بالبنك المركزي اليمني، منها (800) مليون ريال من الهيئة العليا للادوية و (400) مليون من مصالح وزارة الداخلية.

(5)

– بلغ اجمالي الموارد المحصلة بكافة انواعها خلال العام 2016، من واقع تقارير فرق النزول الميداني و لعينة الفحص و المراجعة أكثر من “529” مليار و “900” مليون ريال (529.901.796.217) ريال، حصل منها نقدا أكثر من “47” مليار و “600” مليون ريال (47.658.308.679) ريال، و ماتم تحصيله بشيكات أكثر من “477”مليار و “900” مليون ريال (477.922.869.718) ريال و تحويلات عبر الحسابات بأكثر من “4” مليار ريال (4.320.617.820) ريال.

– بلغ اجمالي الايراد السنوي بالدولار الامريكي لعدد (6) جهات أكثر من “31” مليون دولار (31.772.456) دولار امريكي.

(6)

– بلغ اجمالي الدعم الاجنبي بالريال لوزارتي الصحة و التربية أكثر من مليار ريال (1.299.787.600) ريال، و أكثر من “362” ألف دولار (362.506) دولار امريكي، علما انه لم يتم احتساب المبالغ الخاصة بدعم البرامج الصحية و المستقلة.

(7)

– بلغ اجمالي ما امكن الوقوف عليه من عهد مدورة على الجهات كما في 31 ديسمبر/كانون أول 2016، من واقع النزول الميداني و ما قدمته بعض فرق العمل من بيانات أكثر من “39” مليار و “900” مليون ريال (39.967.810.468) ريال، منها أكثر “21” مليار و “900” مليون ريال (21.786.172.369) ريال على وزارة الخارجية و السفارات و الملحقيات، و أكثر من “9” مليون دولار (9.049.626) دولار على وزارة الصحة (البرامج الصحية).

(8)

– استثناء العديد من الجهات وهي جهات ايرادية كبيرة وحيوية من الخضوع لقرار مجلس الوزراء على سبيل المثال “الشركة اليمنية للنفط – الشركة اليمنية للغاز- المؤسسة الاقتصادية اليمنية – المؤسسة العامة للاتصالات – شركة تليمن- شركة يمن موبايل – الهيئة العامة للبريد – بنك التسليف الزراعي”.

(9)

– هناك عدد من الواحدات الحكومية لا تورد متحصلاتها النقدية إلى البنك المركزي منها على سيل المثال “صندوق التشجيع الزراعي – صندوق الطرق – المؤسسة العامة للطرق والجسور – صندوق النشئ والشباب” بالرغم من انها جهات ايرادية هامة و تتمتع بسيولة نقدية كبيرة كانت ستدفع بمستوى تدفق السيولة النقدية إلى الأعلى، وهو ما اثر سلبا على نتائج التوريد النقدي المباشر إلى البنك المركزي.

المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 17 – 19.

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