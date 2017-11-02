مخطط عسكري لنقل المعركة إلى محافظة عمران والسيطرة على مناطق حدودية مع السعودية

يمنات – صنعاء

كشف وسائل اعلام تابعة لـ”أنصار الله” عن إحباط مخطط عسكري أعدته قيادة القوات الموالية للتحالف السعودي بمحافظة مأرب، و وافقت عليه قيادة التحالف السعودي.

و يهدف المخطط إلى شن هجوم واسع على أنصار الله و الجيش المساند لهم في محافظة الجوف، و السيطرة على مديرية خب و الشعف و نقل المعركة إلى محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء، و السيطرة على مناطق حدودية مع السعودية.

و كلف بتنفيذ المخطط بحسب المصادر الاعلامية، اللواء أمين الوائلي، قائد المنطقة العسكرية السادسة، الموالية للتحالف السعودي، و سيبدأ تنفيذها بالسيطرة على منطقة اليتمة بمديرية خب و الشعف، و منها تتم السيطرة على الخط الدولي في منطقة البقع الحدودية الواقعة بين نجران السعودية و صعدة اليمنية.

و يعتمد المخطط على محورين رئيسين: المحور الأول تشارك فيه قوات عسكرية عددها 500 مقاتل مدعومين بالمدرعات و الآليات و المدفعية و غيرها لاختراق دفاعات الخصوم في مناطق الفهود و العشة و قرن لغدم. و في حال نجحت تلك القوة في المهمة، يتم توزيعها على مجموعتين: الأولى تتجه إلى منطقة الزلاق، و الثانية تنطلق باتجاه مناطق العرفا و مجمع اليتمة وصولاً إلى الحشيفا و بيت الشايف غرباً، ثم باتجاه الخط الدولي.

و يشارك في المحور الثاني أكثر من 1500 مقاتل، و يتوزعون في ثلاثة اتجاهات.

تُكلّف جبهة الميمنة بالسيطرة على منطقة المهاشمة، ثم التقدم باتجاه مناطق الهذبول و قرن الكدن وصولاً إلى منطقة العزبة من الجهة الغربية.

و تُكلّف جبهة الوسط بالتحرك باتجاه منطقة السعرا بهدف السيطرة عليها و الانطلاق منها باتجاه منطقة الجبلة و سوق الخميس في مركز مديرية خب والشعف.

و الاتجاه الثالث في جبهة الميسرة، تتولاه قوات أخرى، للسيطرة على منطقة المشنعة والانطلاق باتجاه وادي سرحان، وغرباً باتجاه منطقة العزيزي، وتنتهي بالهجوم على سوق الثلوث بغرض الالتقاء بجبهة صبرين، وصولاً إلى منطقة العقبة الرابطة بين مديريات الحزم وخب والشعف والمتون.

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