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الريال اليمني يتراجع بشكل مخيف أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي والأسعار تتفاوت بين المحافظات

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يمنات – صنعاء

تراجع سعر الريال اليمني بشكل مخيف أمام العملات الأجنبية، صباح الخميس 2 نوفمبر/تشرين ثان 2017.

و تفاوت سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بين عدد من المحافظات اليمنية، صباح الخميس.

و بحسب ما تداولته مصادر صحفية، وصل سعر الدولار إلى 422 ريال يمني في عدن، في حين وصل السعر إلى 412 ريال في صنعاء و تعز و المكلا، غير أنه ارتفع 418 ريال في الحديدة.

و بالمقابل تفاوت سعر الريال السعودي بين تلك المحافظات، حيث وصل في عدن إلى 110 ريال، لكنه استقر في صنعاء و تعز و الحديدة و المكلا عند 108 ريال يمني.

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