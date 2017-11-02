مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بأبين بغارة جوية

يمنات – صنعاء

قتل قيادي في تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، جنوب البلاد، بغارة جوية استهدفت شرق مديرية مودية، مساء الأربعاء 1 نوفمبر/تشرين أول 2017.

و قالت مصادر صحفية ان القيادي في تنظيم القاعدة، أحمد مصفر الخضر، قتل بغارة جوية استهدفت منطقة فريض شرق مديرية مودية.

و نفذت الغارة طائرة بدون طيار، يعتقد انها أمريكية، استهدفت منطقة جبلية يتحصن فيها عناصر القاعدة بمنطقة فريض.

و كثفت الطائرات الأمريكية بدون طيار من غاراتها على محافظات أبين و شبوة و البيضاء، منذ شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالتزامن مع انتشار قوات غير نظامية موالية للامارات في مديريات محافظتي أبين و شبوة.

و تمكنت قوات الحزام الأمني غير النظامية من الوصول إلى مديرية المحفد، أخر مديريات محافظة أبين في اتجاه الشرق، بعد أن وصلت قبلها إلى مديرية جيشان الجبلية بيافع.

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