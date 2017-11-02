مصادر أمنية: إحباط مخطط لاغتيال رئيس المجلس الجنوبي في المهرة

يمنات – صنعاء

قالت مصادر أمنية مقربة من رئيس «المجلس الانتقالي الجنوبي»، عيدروس الزبيدي، إن «قوات الأمن في محافظة المهرة أحبطت مخططاً كان يستهدف موكب الزبيدي في منطقة قشن بخمس قذائف أر بي جي».

و أوضحت المصادر لـ«العربي»، أن «قوات الأمن في المهرة ألقت القبض على شخص بحوزته قذيفة أر بي جي، كان متمترساً على ربوة مطلة على الطريق المقرر مرور موكب الزبيدي ومرافقيه من أعضاء وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي فيه في منطقة قشن، قادمين من محافظة حضرموت».

و أشارت إلى أن «التحقيقات لا زالت جارية معه لمعرفة الجهات التي تقف وراء محاولة استهداف قيادة المجلس، ومعرفة مكان وجود 4 قذائف أر بي جي لا زالت مفقودة، جرى نقلها قبل وصول قوات الأمن إلى موقع الكمين بساعات».

و لفتت إلى أن «المعلومات الأولية التي حصلت عليها قوات الأمن تفيد بأن الصواريخ التي كانت منصوبة في موقع الكمين بقشن هي من نوع تاو، ليتبين لاحقاً أنها قذائف أر بي جي».

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