صحيفة امريكية: قائمة الـ(11) إرهابياً في اليمن بداية لقوائم أوسع

يمنات – صنعاء

نشرت صحيفة “المونيتور” الأمريكية مقالا لجورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لمعهد دراسات دول الخليج تحدث فيه انه في 25 أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي عقوبات على 11 فردا وأحد الكيانات المشتبه في تمويلها وتسليحها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش في اليمن.

واعتبر كافيرو أن هذه العقوبات هي الأولى التي يفرضها مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي ترأسه الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والذي أعلن خلال زيارة دونالد ترامب للرياض للقمة العربية الإسلامية الأمريكية في مايو.

ولفت ان الغرض المعلن من هذا البرنامج هو تعزيز التنسيق بين واشنطن والخليج في تعطيل تمويل الإرهاب، الذي أكدت إدارة ترامب أنه أمر ضروري لهزيمة المتطرفين المتشددين. وفي كلمته في مؤتمر استثماري في الرياض، أشاد وزير الخزانة ستيفن منوشين بأعضاء مجلس التعاون الخليجي للموافقة على “أكبر تسمية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط”.

وأشار كافيرو الى أن أحد الأفراد اليمنيين المدرجين في قائمة الإرهاب الدولية – عبد الوهاب الحميقاني – وله تاريخ بارز. واستنادا إلى المزاعم التي تفيد بأن الحميقاني جند وجمع الأموال لتمويل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وقام بتنسيق هجوم أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في قاعدة للحرس الجمهوري اليمني عام 2012، أضافته وزارة الخزانة الأمريكية إلى قائمة “الإرهاب العالمي” في ديسمبر 2013.

ومع ذلك، في عام 2015، كان عبد الوهاب الحميقاني يمثل الحكومة اليمنية المنفية المدعومة من السعودية في محادثات الطاولة المستديرة في جنيف.

واوضح جورجيو كافيرو ان المسؤولين الامريكيين اعترضوا حينها على وجود الحميقاني في محادثات جنيف، بيد أن الأمر لم يثر ضجة نظرا لمصلحة واشنطن الراسخة في الترويج لمحادثات الطاولة المستديرة. وكان مثل هذا الرد دليلا على نضال إدارة أوباما لدعم التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وحلفائهم.

وقال كافيروا إن ذلك أدى إلى شراكة ضمنية بين الجهات الفاعلة غير الحكومية السنية، بما في ذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والإخوان المسلمون، والتحالف بقيادة السعودية الذي تدعمه الإدارة الأمريكية ضد الحوثيين وحلفائهم أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وفي الوقت نفسه تشن القوات الأمريكية هجمات ضد تنظيم القاعدة في اليمن.

المثير للتساؤل أن الحميقاني يتصدر القائمة ويتقدم في الوقت نفسه تمثيل الحكومة المدعومة سعودياً.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب لم تواصل دعمها للحرب التي تقودها السعودية فحسب، بل زادت أيضا من تأييد الحملة، فإن البيت الأبيض يكثف أيضا الضربات الجوية على القاعدة في جزيرة العرب التي استغلت الحرب للحصول على نفوذ أكبر منذ عام 2015. في الواقع، في 16 أكتوبر، ضرب الجيش الأمريكي أهداف تنظيم الدولة الإسلامية في اليمن للمرة الأولى.

وتترتب العقوبات التي فرضتها هذه الدول آثارا على حرب السرد في الخلاف الخليجي. واتهمت السعودية والإمارات دولة قطر برعاية عشرات الجماعات الإرهابية، بما فيها داعش والقاعدة ومن بينها الجماعات اليمنية التي استهدفتها هذه العقوبات الجديدة. ومع ذلك، فإن انضمام الدوحة إلى واشنطن وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى في معاقبة الحميقاني وغيرهم يثير تساؤلات هامة حول هذه الاتهامات ويعزز سرد قطر بأن الحصار غير مبرر وفرض بسبب دوافع خفية، بحسب الكاتب.

وبحسب كافيرو، لم يكن مجلس التعاون الخليجي متحدا خلف حملة الرياض العسكرية في اليمن، في وقت يعاني من صراعات متعددة. وعارضت عمان دائما حرب التحالف. وكانت مشاركة الكويت رمزية إلى حد كبير، ولم تقم أبدا بنشر قواتها في اليمن؛ وكانت السعودية قد طردت قطر من التحالف بعد اندلاع النزاع الخليجي في يونيو الماضي.

ومع ذلك، يعتبر كافيرو أن الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم “داعش” في اليمن والقاعدة في جزيرة العرب تحصل على التأييد الكامل لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وكل منها له أسبابه الفريدة لدعم المعركة ضد هؤلاء المتطرفين.

وعلاوة على ذلك، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديهما جداول أعمال متضاربة في اليمن، حيث اعترضت أبوظبي على دعم الرياض التكتيكي للإسلاميين السنة.

ولفت ان قطر، التي وافقت على فرض عقوبات على الأفراد ورجال الأعمال المرتبطين بتنظيم داعش في اليمن والقاعدة في شبه الجزيرة العربية، ستحسن مكانة الدوحة في عيون واشنطن فيما يخص بملف تمويل الإرهابيين، ولكن ليس في عيون الرياض أو أبو ظبي.

وقال كافيرو إن العديد من مظالم السعودية والإمارات مع قطر تنبع من علاقات الدوحة مع العديد من الجماعات الإسلامية السنية، بما في ذلك تلك التي لا تعترف بها الحكومات الغربية – وحتى بعض دول مجلس التعاون الخليجي – على أنها فصائل إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين.

وشدد كافيرو الى انه ما لم ينضم القطريون إلى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستهداف حماس وغيرها من الجماعات الإسلامية في جماعة الإخوان وترحيل الشخصيات الإسلامية المثيرة للجدل مثل يوسف القرضاوي، فإنه من المشكوك فيه أن توقف السعودية والإمارات اتهاماتها بأن الدوحة ترعى الإرهاب.

المصدر: وكالة خبر

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