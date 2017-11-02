إدانة إيطالي نقل “الإيدز” لعشرات النساء

يمنات – متابعات

حكم القضاء الإيطالي بالسجن 24 عاما على رجل تسبب في إصابة 30 امرأة على الأقل بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب “الإيدز”.

ومثل الإيطالي فالنتينو تالوتو، ويبلغ من العمر 33 عاما، أمام المحكمة، بعد اتهامه بإغواء عشرات النساء عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات لإقامة علاقات جنسية بدون وقاية رغم معرفته بأنه مصاب بالفيروس القاتل.

وتعتقد الشرطة أنه مارس الجنس مع 53 امرأة خلال تلك الفترة، ونقل الفيروس إلى 32 منهن، قبل اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، علما أن ثلاث منهن نقلن الفيروس إلى شركائهن، وأنجبت رابعة منهن طفلا، يعاني من الفيروس أيضا.

وكثيرا ما يتذرع تالوتو لعدم ارتداء الواقي الذكري، وكان يخبر النساء أن لديه حساسية، أو أنه أجرى فحصا منذ فترة قصيرة للفيروس أثبت عدم إصابته.

وأعرب تالوتو أمام المحكمة عن أسفه لما حدث ولكنه قال إنه لم يدرك عواقب أعماله.

ورغم طلب الادعاء من المحكمة الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، فقد رفضت المحكمة الطلب، وأدانته بدلا من ذلك بالسجن لـ 24 عاما بتهمة التسبب بـ “ضرر جسدي خطير وغير قابل للشفاء”.