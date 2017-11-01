الرئيسة / أخبار وتقارير / تربية الانقاذ تحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة بمختلف اقسامها
عبدالله الحامدي

تربية الانقاذ تحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة بمختلف اقسامها

2 ساعتين من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 78 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقاذ: السبت القادم اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة باقسامها المختلفة.

كشف نائب وزير التربية و التعليم بحكومة الانقاذ، عبد الله الحامدي، عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة.

و قال الحامدي ان الوزارة ستعلن السبت القادم 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، نتائج امتحانات الثانوية العامة بأقسامها المختلفة (علمي، أدبي، انجليزي) للعام الدراسي 2016- 2017م.

و أوضح الحامدي و هو رئيس اللجنة العليا للاختبارات، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة العامة و أسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية في مؤتمر صحفي ستعقده الوزارة صباح السبت في العاصمة صنعاء.

المصدر: وكالة سبأ

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com