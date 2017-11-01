تربية الانقاذ تحدد موعد اعلان نتائج الثانوية العامة بمختلف اقسامها

يمنات – صنعاء

نائب وزير التربية والتعليم بحكومة الانقاذ: السبت القادم اعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة باقسامها المختلفة.

كشف نائب وزير التربية و التعليم بحكومة الانقاذ، عبد الله الحامدي، عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة.

و قال الحامدي ان الوزارة ستعلن السبت القادم 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، نتائج امتحانات الثانوية العامة بأقسامها المختلفة (علمي، أدبي، انجليزي) للعام الدراسي 2016- 2017م.

و أوضح الحامدي و هو رئيس اللجنة العليا للاختبارات، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة العامة و أسماء أوائل الجمهورية للشهادة الثانوية في مؤتمر صحفي ستعقده الوزارة صباح السبت في العاصمة صنعاء.

المصدر: وكالة سبأ

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