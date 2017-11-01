ترتيبات لاعلان تكتل جنوبي موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومؤيد لـ”هادي”

يمنات – صنعاء

تجري ترتيبات لاعلان تكتل جنوبي موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي داعم لحكومة هادي.

و تجري الترتيبات لاشهار هذا التكتل في عدن و الرياض، و يضم شخصيات و تكتلات جنوبية محسوبة على هادي.

و يضم التكتل مكونات قوى من الحراك الجنوبي و المقاومة الجنوبية و سياسيين و نواب فيما يعرف بالكتلة البرلمانية الجنوبية و ما يسمى بالكتلة الجنوبية في مؤتمر الحوار و مؤتمر الرياض و ممثلين عن منظمات مجتمع مدني و الشباب و المرأة و جمعيات المتقاعدين الجنوبيين.

و يقوم مشروع وثيقة هذا التحالف على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: دعم شرعية هادي و التمسك بالشراكة الوطنية بين الجنوب و الشمال في بناء الدولة الاتحادية و تمثيل الجنوب في المحافل السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث.

المصدر: عدن الغد

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