الرئيسة / أخبار وتقارير / ترتيبات لاعلان تكتل جنوبي موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومؤيد لـ”هادي”

ترتيبات لاعلان تكتل جنوبي موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي ومؤيد لـ”هادي”

13 دقيقة من الآن أخبار وتقارير, العرض في الرئيسة 32 من المشاهدات

يمنات – صنعاء

تجري ترتيبات لاعلان تكتل جنوبي موازي للمجلس الانتقالي الجنوبي داعم لحكومة هادي.

و تجري الترتيبات لاشهار هذا التكتل في عدن و الرياض، و يضم شخصيات و تكتلات جنوبية محسوبة على هادي.

و يضم التكتل مكونات قوى من الحراك الجنوبي و المقاومة الجنوبية و سياسيين و نواب فيما يعرف بالكتلة البرلمانية الجنوبية و ما يسمى بالكتلة الجنوبية في مؤتمر الحوار و مؤتمر الرياض و ممثلين عن منظمات مجتمع مدني و الشباب و المرأة و جمعيات المتقاعدين الجنوبيين.

و يقوم مشروع وثيقة هذا التحالف على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: دعم شرعية هادي و التمسك بالشراكة الوطنية بين الجنوب و الشمال في بناء الدولة الاتحادية و تمثيل الجنوب في المحافل السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث.

المصدر: عدن الغد

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

هشتاقات

http://www.yemenat.net/
© حقوق النسخ محفوظة لموقع يمنات 2017
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com